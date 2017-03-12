В этом году столичных водителей ждет введение новой системы

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 12 марта 2017 г. 15:33
В этом году столичных водителей ждет введение новой системы паркинга – оставив машину на месте стоянки, вильнюсцы смогут продолжить путь на общественном транспорте. Пока это будет пробный проект, какой будет стоимость услуги, не сообщают.
Naujoji sistema turėtų mažinti spūsčių miesto centre skaičių
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Столичный горсовет еще не определился в вопросе размера платы, но она должна быть где-то 1,5-3 евро в день или такой же как стоимость проезда на общественном транспорте. Если предполагаем, что человек сядет в автобус, то паркинг для него будет бесплатным", – сказал 10 марта во время онлайн-конференции на DELFI мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он заверил, что проект должны запустить с начала лета, он будет пилотными позволит выяснить, что еще надо менять или совершенствовать.

"Предполагаемый размер площадок – от нескольких десятков до нескольких сотен автомобилей. В этом году хотим создать пилотный проект, посмотреть, как все действует, как его оценят жители, осенью, уточнить, что надо, а в следующем году стартовать с большим числом площадок", – сказал Шимашюс, заверив, что проект не связан с повышением платы за парковку в центральной части Вильнюса.

"Увеличение платы за парковку не связано с созданием площадок. Мы провели детальное исследование занятости мест на стоянке. Парадокс, но больше всего машин в синей зоне", – сказал мэр.

Надеются, что новый проект поможет уменьшить заторы в центральной части Вильнюса. О новой системе DELFI говорил с директором Susisiekimo paslaugos Модестой Гусаровене.

"На основных артериях, ведущих в центр города, предусмотрели оборудование площадок системы Park and Ride, на которых водители смогут оставлять автомобили и дальше ехать на общественном транспорте. Первые площадки появятся летом этого года, поэтому достоинства системы можно будет испробовать в ближайшее время", - сказала Гусаровене, по словам которой, цель проекта - ограничить въезд автомобилей в Старый город.

"Разрабатывают проект общего билета – с ним водитель, оставивший машину на площадке, сможет продолжить путь в сторону центра, а позже вернуться за автомобилем", - продолжила она.

По ее словам, во время пилотного проекта будут действовать три площадки на 40-90 мест.

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