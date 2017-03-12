В этом году столичных водителей ждет введение новой системы паркинга – оставив машину на месте стоянки, вильнюсцы смогут продолжить путь на общественном транспорте. Пока это будет пробный проект, какой будет стоимость услуги, не сообщают.

"Столичный горсовет еще не определился в вопросе размера платы, но она должна быть где-то 1,5-3 евро в день или такой же как стоимость проезда на общественном транспорте. Если предполагаем, что человек сядет в автобус, то паркинг для него будет бесплатным", – сказал 10 марта во время онлайн-конференции на DELFI мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он заверил, что проект должны запустить с начала лета, он будет пилотными позволит выяснить, что еще надо менять или совершенствовать.

"Предполагаемый размер площадок – от нескольких десятков до нескольких сотен автомобилей. В этом году хотим создать пилотный проект, посмотреть, как все действует, как его оценят жители, осенью, уточнить, что надо, а в следующем году стартовать с большим числом площадок", – сказал Шимашюс, заверив, что проект не связан с повышением платы за парковку в центральной части Вильнюса.

"Увеличение платы за парковку не связано с созданием площадок. Мы провели детальное исследование занятости мест на стоянке. Парадокс, но больше всего машин в синей зоне", – сказал мэр.

Надеются, что новый проект поможет уменьшить заторы в центральной части Вильнюса. О новой системе DELFI говорил с директором Susisiekimo paslaugos Модестой Гусаровене.

"На основных артериях, ведущих в центр города, предусмотрели оборудование площадок системы Park and Ride, на которых водители смогут оставлять автомобили и дальше ехать на общественном транспорте. Первые площадки появятся летом этого года, поэтому достоинства системы можно будет испробовать в ближайшее время", - сказала Гусаровене, по словам которой, цель проекта - ограничить въезд автомобилей в Старый город.

"Разрабатывают проект общего билета – с ним водитель, оставивший машину на площадке, сможет продолжить путь в сторону центра, а позже вернуться за автомобилем", - продолжила она.

По ее словам, во время пилотного проекта будут действовать три площадки на 40-90 мест.