Добровольцы также получат больше транспортных средств. В добровольческих силах на данный момент служат около 4700 военных.

В этом году планируется дальнейшее обеспечение добровольцев амуницией и экипировкой.

Сейчас штурмовые винтовки G-36 есть у половины добровольцев. Оставшаяся их часть пользуется шведскими AK-4.

"В этом году мы должны полностью обеспечить добровольческие силы автоматами G-36", – сказал BNS бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

В этом году добровольческие силы Литовской армии будут обеспечены немецкими современными штурмовыми винтовками (автоматами) G-36, сообщает командующий сухопутными войсками

В этом году добровольцев обеспечат современными автоматами

В этом году добровольцев обеспечат современными автоматами В этом году добровольческие силы Литовской армии будут обеспечены немецкими современными штурмовыми винтовками (автоматами) G-36, сообщает командующий сухопутными войсками

Директор школы рассказал о происходящем в Литве Зенюс Садаускас стал директором Шунской основной школы (Мариямпольская мэрия) 11 лет назад. Тогда в школе было 100 учеников. Сейчас в ней 43 ученика и 18 учителей, дети учатся в объединенных классах.

Христиане празднуют Вербное воскресенье 9 апреля - последнее воскресенье перед Пасхой - христианский мир празднует Вербное воскресенье. Службы пройдут во всех литовских храмах.

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