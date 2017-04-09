В этом году добровольцев обеспечат современными автоматами

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BNS
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 17:45
В этом году добровольческие силы Литовской армии будут обеспечены немецкими современными штурмовыми винтовками (автоматами) G-36, сообщает командующий сухопутными войсками
Lietuvos kariai savanoriai. E.Žygaičio nuotr.

"В этом году мы должны полностью обеспечить добровольческие силы автоматами G-36", – сказал BNS бригадный генерал Валдемарас Рупшис.

Сейчас штурмовые винтовки G-36 есть у половины добровольцев. Оставшаяся их часть пользуется шведскими AK-4.

В этом году планируется дальнейшее обеспечение добровольцев амуницией и экипировкой.

Добровольцы также получат больше транспортных средств. В добровольческих силах на данный момент служат около 4700 военных.

BNS
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Lietuvos kariai savanoriai. E.Žygaičio nuotr.
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