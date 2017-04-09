В этом году добровольцев обеспечат современными автоматами

В этом году добровольческие силы Литовской армии будут обеспечены немецкими современными штурмовыми винтовками (автоматами) G-36, сообщает командующий сухопутными войсками
"В этом году мы должны полностью обеспечить добровольческие силы автоматами G-36", – сказал BNS бригадный генерал Валдемарас Рупшис.
Сейчас штурмовые винтовки G-36 есть у половины добровольцев. Оставшаяся их часть пользуется шведскими AK-4.
В этом году планируется дальнейшее обеспечение добровольцев амуницией и экипировкой.
Добровольцы также получат больше транспортных средств. В добровольческих силах на данный момент служат около 4700 военных.