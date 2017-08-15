В это сложно поверить, но эти снимки сделаны в Литве

Молетай славится как озерный край. В окрестностях этого района насчитывается 231 озеро. С высоты птичьего полета Молетай смотрится фантастически.

Озера в окрестностях Молетай находятся недалеко друг от друга, поэтому с высоты 100 м уже можно наслаждаться сказочной картиной.

Неповторимой красоты лесные озерца. Удивляет и разнообразие цвета воды в них – в одном из-за цветения вода может быть совершенно зеленой, а в находящемся рядом – насыщенно-синего цвета.

Молетские озера перед бурей, которая прошла в выходные – в фотоальбоме DELFI.