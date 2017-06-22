В эти выходные на пути на взморье ждет несколько препятствий

ru.DELFI.lt
четверг, 22 июня 2017 г. 16:26
Водителей, которые в ближайшие выходные отправятся на взморье, ждет несколько препятствий, преодолеть их будет несложно, сообщает Литовская дирекция автомобильных дорог.
Magistralinis kelias Vilnius - Klaipėda ties "Mega"
© DELFI / Rafael Achmedov

Первое препятствие - ремонтные работы у Григишкес. При невысокой скорости это место водители пересекут без особых проблем.

Второе - возможный затор на въезде на магистраль A1 Вильнюс-Каунас-Клайпеда из Каунаса (на проспекте Саванорю, в направлении Клайпеды). Он может образоваться из-за срочных работ, связанных с закрытием Вильнюсского аэропорта. Хотя большая часть работ ведется на участке от Каунаса до Кармелавы, вероятно, что в выходные поток машин увеличится, может образоваться затор.

Третье препятствие ждет тех, кто едет в Нерингу. На дороге Nr. 2254 с 0 по 1,3 км ведутся работы по реконструкции дороги, делают кольцевую.

Дирекция просит водителей проявить бдительность.

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