В Электренай прошел сильный ливень: картина ужаснее, чем в Вильнюсе

Во вторник вечером и ночью сильные дожди с грозами в Литве принесли большие неудобства и убытки: вода залила подвалы домов, была пробита трасса газопровода, в столице из-за обильных осадков были залиты улицы и на несколько часов было нарушено движение транспорта. Были залиты и подвалы некоторых крупных вильнюсских торговых центров.

Несколько тысяч жителей страны после ливня остались без электричества, в некоторых местах неисправности электросети ликвидируются в среду утром.

По данным Службы противопожарной охраны и спасения, около 20.28 ч. поступило сообщение о том, что в Утене у результате удара молнии был пробит газопровод, возник незначительный пожар и небольшая утечка газа.

Прибывшие на место пожарные дежурили до прибытия аварийной газовой службы.

Около 18 часов к пожарникам обратились жители Пасвалиса, которые сообщили о затопленном подвале индивидуального дома и гараже. С помощью моторного насоса вода из подвала была откачена.

Около 20 часов поступило сообщение о затоплении подвала больницы в Ширвинтай. По этой причине здание было обесточено, вода откачена. По утверждению мэра Ширвинтай Живиле Пинскувене, ситуация в городе после ливня - катастрофическая.

Мэр отметила, что хуже всего дела обстоят в районной больнице, там затоплены электрощитовые, рассматривается вопрос эвакуации больных. В мэрии затоплен архив, нет электричества.

В 21.35 ч. поступило сообщение о затопление насосной станции на ТЭС Lietuvos elektrine в Электренай. Пожарные откачали воду.

Как сообщила BNS Гидрометеорологическая служба, во вторник вечером и в ночь на среду в Вильнюсе выпало 45 миллиметров осадков - меньше, чем во время ливня, произошедшего в конце июня. Тогда выпало 55 миллиметров осадков.

Самый сильный ливень во вторник и в среду был в Электренай - здесь был зафиксирован катастрофический дождь - 80 миллиметров. В Тракай выпало около 78 миллиметров осадкой, в Молетай - 54 - здесь зафиксированы стихийные дожди.

Также сильными были ливни в Игналинском районе (53 мм), Швенчёнисе (46 мм), Алитусе (34 мм).

Мэр Электренай Кястутис Вайтукайтис сказал, что дождь в городе шел дважды – около 18 ч. и когда уже стемнело.

"Под водой оказалось несколько автомобилей, смыло немалую часть пляжа, как обычно затоплен стадион, затопило и еще одно ведомство. Беда, но не трагедия, не эвакуируемся", – сказал он. Сейчас последствия ликвидируют сантехники аварийных бригад.

"На нескольких улицах машины вчера до половины были в воде. Вид был еще тот. Затопило несколько детских садов, но один из них не работает. В другом есть проблемы с электричеством, но автомат держит, детей накормят. И потолок местами обвалился – в том числе в мэрии", – сказал мэр.

По словам Вайтукайтиса, машины утонули только у нескольких горожан, большая их часть радовалась стихии, делали фото, снимали видео, делились ими в фейсбуке.

Однако он сказал, что опасается дождя, который прогнозируют в четверг.

"Говорят, что и 10 лет что-то похожее было. Тогда ул. Драугистес у Ледового дворца залило так, как ул. Траку – есть фотографии, но я не помню", – сказал мэр.

Сильный ливень не позволил приземлиться в Вильнюсском аэропорту шести самолетам. Позднее, в среду ночью, четыре самолета вернулись в столицу, но были отменены два утренних рейса в Варшаву и Ригу, поскольку предназначенные для этих рейсов самолеты решили не возвращаться в столицу.