В двух дворах Старого города столицы парковка станет платной

ru.DELFI.lt
понедельник, 20 марта 2017 г. 14:22
Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos сообщает, что меняется порядок парковки автомобилей в двух дворах Старого города столицы.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

По просьбе жителей с 23 марта платной станет парковка во дворах нечетных домов на ул. Вокечю и дома номер 3, на ул. Кармелиту.

Введение платы за парковку должно решить проблему, с которой сталкиваются жители – ограничение мест бесплатной парковки.

Во дворах нечетных домов на ул. Вокечю парковка будет стоить 2,5 евро в час с понедельника по воскресенье с 8 до 24 ч. Во дворе дома на ул. Кармелиту, 3, плата составляет 1,5 евро в час с понедельника по субботу с 8 до 22 ч.

Жители этих домов могут обращаться за разрешениями на парковку в этих местах. Разрешение может получить каждый житель, который декларировал место жительства в этом доме.

За парковку первого автомобиля на ул. Вокечю в год надо платить 43 евро, а на ул. Кармелиту – 22 евро.

Разрешения можно получить по интернету www.parking.lt или в центре обслуживания клиентов Susisiekimo paslaugos на проспекте Гедиминаса 9A или на ул. Гележинкелё, 16.

Если в доме есть жилтоварищество, то жители могут установить на въезде во двор шлагбаумы. Если нет возможности основать жилтоварищество, обезопасить свой двор от посторонних можно путем введения платы за парковку во дворе.

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