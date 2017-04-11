В ДТП под Вевисом погиб молодой исполнитель

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ru.DELFI.lt
вторник, 11 апреля 2017 г. 15:39
10 апреля вечером на автомагистрали Вильнюс-Каунас произошло жуткое ДТП – в тягач с прицепом врезался легковой автомобиль. На месте скончался 22-летний молодой человек.
Tragiška avarija greitkelyje
© DELFI / Karolina Pansevič

По сведениям DELFI, погибший – известный в мире шоу-бизнеса Эгидиюс Навицкас. В течение некоторого времени молодой человек выступал в составе группы Husarai, был участником проекта Chorų karai – в 2014 г. был членом Алитусского хора.

Egidijus Navickas
Egidijus Navickas
© Facebook

В последнее время Навицкас общался с победительницей X Faktorius Игле Бернотайтите. Их совместные фотографии есть и на странице молодого человека в фейсбуке. DELFI связался с Игле, она не могла говорить, поскольку тяжело переживает случившееся.

На месте происшествия спасателям пришлось разрезать автомобиль Ford, чтобы достать тело погибшего. Легковой автомобиль почти полностью оказался под прицепом.

Astos Pilypaitės Alytaus miesto "Dežavu" choras
Astos Pilypaitės Alytaus miesto "Dežavu" choras
© DELFI / Tomas Vinickas
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