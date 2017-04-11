В ДТП под Вевисом погиб молодой исполнитель

10 апреля вечером на автомагистрали Вильнюс-Каунас произошло жуткое ДТП – в тягач с прицепом врезался легковой автомобиль. На месте скончался 22-летний молодой человек.

По сведениям DELFI, погибший – известный в мире шоу-бизнеса Эгидиюс Навицкас. В течение некоторого времени молодой человек выступал в составе группы Husarai, был участником проекта Chorų karai – в 2014 г. был членом Алитусского хора.

Egidijus Navickas © Facebook

В последнее время Навицкас общался с победительницей X Faktorius Игле Бернотайтите. Их совместные фотографии есть и на странице молодого человека в фейсбуке. DELFI связался с Игле, она не могла говорить, поскольку тяжело переживает случившееся.

На месте происшествия спасателям пришлось разрезать автомобиль Ford, чтобы достать тело погибшего. Легковой автомобиль почти полностью оказался под прицепом.