В Друскининкай ветер сломал дуб Пилсудского

В ночь на пятницу в Друскининкай сильный ветер нанес ущерб дубу Пилсудского. Дерево раскололось на две половины. Этот дуб рос на курорте еще в то время, когда там отдыхал польский диктатор Юзеф Пилсудский, приезжало много туристов из Польши.

Польский политик, маршал Пилсудский в 1929 и 1930 гг. в Друскининкай останавливался на вилле, у нынешнего санатория Draugystė, на ул. Курорто. После смерти маршала до Второй мировой войны там действовал музей Пилсудского.

Деревянное здание виллы в 1965 г. снесли, но остался росший рядом с ней дуб, к которому приходит большинство посещающих курорт польских туристов, зажигают там свечи, оставляют цветы.

Ствол дуба в свое время обгорел – может во время грозы, а может это дело рук вандалов. Несколько лет назад дерево предлагали укрепить и лечить, но работы так и не начались.

Не осуществили и идею установить на курорте памятник Пилсудскому, при этом акцентировалась бы не его деятельность, враждебная Литве, а тайной истории любви к молодой женщине-врачу Евгении Левицкой (1896 - 1931).