В Друскининкай ветер сломал дуб Пилсудского

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 4 июня 2017 г. 08:54
В ночь на пятницу в Друскининкай сильный ветер нанес ущерб дубу Пилсудского. Дерево раскололось на две половины. Этот дуб рос на курорте еще в то время, когда там отдыхал польский диктатор Юзеф Пилсудский, приезжало много туристов из Польши.
Pilsudskio ąžuolas
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

Польский политик, маршал Пилсудский в 1929 и 1930 гг. в Друскининкай останавливался на вилле, у нынешнего санатория Draugystė, на ул. Курорто. После смерти маршала до Второй мировой войны там действовал музей Пилсудского.

Деревянное здание виллы в 1965 г. снесли, но остался росший рядом с ней дуб, к которому приходит большинство посещающих курорт польских туристов, зажигают там свечи, оставляют цветы.

Ствол дуба в свое время обгорел – может во время грозы, а может это дело рук вандалов. Несколько лет назад дерево предлагали укрепить и лечить, но работы так и не начались.

Не осуществили и идею установить на курорте памятник Пилсудскому, при этом акцентировалась бы не его деятельность, враждебная Литве, а тайной истории любви к молодой женщине-врачу Евгении Левицкой (1896 - 1931).

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В Друскининкай ветер сломал дуб Пилсудского (12)

Pilsudskio ąžuolas
В ночь на пятницу в Друскининкай сильный ветер нанес ущерб дубу Пилсудского. Дерево раскололось на две половины. Этот дуб рос на курорте еще в то время, когда там отдыхал польский диктатор Юзеф Пилсудский, приезжало много туристов из Польши.

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