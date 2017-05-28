В Друскининкай открыли курортный сезон, не обошлось без пионеров

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 28 мая 2017 г. 12:52
В пятницу в Друскининкай начался праздник открытия курортного сезона, который продлится до воскресенья включительно.
Druskininkų kurorto šventės paradas neapsiėjo be pionierių ir raudonų vėliavų (R. Sadausko-Kvietkevičiaus nuotr.)

Театрализованное шествие жителей города, которое ежегодно открывает праздник, в этом году было порядком скормнее. Поздравить курорт приехали всего два члена Сейма - представитель "крестьян" Зенонам Стрейкус и его коллега по фракции Виргиния Вингрене, а также мэр польского Аугустова Войцех Малулик (Wojciech Walulik).

Рядом с мэром Ричардасом Малинаускасом на балконе стояли бывший глава Службы специальных расследований Жимантас Пацявичюс, бывший министр окружающей среды Кястутис Тречекас.

Принимавшие участие в параде сотрудники Грутского парка в пионерской форме несли красные флаги, также можно было увидеть и отреставрированный автомобиль милиции "Москвич".

В ходе праздника выступили Вильнюсский театр танго и местные исполнители.

Позже праздник переместился к озеру, где было показано лазерное шоу на воде с использованием фейерверков.

В субботу был открыт теннисный турнир на кубок мэра Р.Малинаускаса, прошли также другие мероприятия. Выступили участники гости фестиваля Skamba, skamba kankliai (Звучат, звучат канклес), а вечером прошли выступления популярных исполнителей.

В воскресенье в Snow arenа прошли соревнования по волейболу на снегу, также в городе состоялся фестиваль танца.

На ул.Вилняус в Друскининкай все три дня работает ярмарка ремесел и народного творчества.

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