В Друскининкай – новое ограничение во время ремонтов

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ru.DELFI.lt
суббота, 14 января 2017 г. 13:48
В Друскининкай и во всей мэрии с 1 января 2017 года вступили в силу новые правила плановой проверки во время шума в квартирах во время ремонтов.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

В соответствии с правилами, строительные и ремонтные работы запрещается проводить в выходные дни.

Администрация Друскининкайской мэрии указала, что строительные и ремонтные работы в праздники и выходные дни запрещены не только в многоквартирных домах, но и на нежилых территориях. Разница лишь во времени ограничения этих работ в рабочие и выходные дни.

В рабочие дни на жилых территориях и в жилых помещениях строительные работы разрешены с 8, а в субботу – с 9 ч., в нежилых – с 7 ч. Но в 20 ч. строители не могут использовать производящие шум инструменты, ни в многоквартирном доме, ни на хуторе.

"В воскресные дни и в праздники работы запрещены", - сообщает администрация Друскининкайской мэрии.

Если жители города захотят ремонтировать квартиру, за 7 дней до начала ремонта они должны сообщить об этом контролеру мэрии - эти функции будет выполнять старший специалист Эугениюс Жемайтис.

В соответствии с утвержденными главой администрации Друскининкайской мэрии Вилмой Юргелявичене правилами, за нарушение нового порядка грозят административные взыскания.

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