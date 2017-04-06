В Друскининкай не осталось символа Like

На этой неделе в Друскининкай гости и горожане увидели, что с крыши арены Snow arenа пропал символ Like ("Нравится"), который называли самым большим в мире.

8,8 м в высоту и 10 м в ширину - такие размеры были у символа Like и надписи Druskininkai. Они стоили 230 000 литов (66 600 евро), деньги взяты из структурных фондов ЕС. На высоте 50 м на арене Snow Arena эти буквы загорелись 7 ноября 2014 г.

В 2013 году город, в котором появится самый большой символ Like, выбрали пользователи социальных сетей, во время кампании Likeable Lithuania.

Представитель Snow arenа Сигита Стасюкинене подтвердила, что символ Like убрали с крыши здания.

"Символ пострадал во время сильного ветра в июне 2016 года. Сейчас его ремонтируют. Зимой физически было невозможно забраться на крышу и отремонтировать символ, поэтому работы начали сейчас. Этим занимается рекламное агентство", – сказала она.

По словам Стасюкинене, Like вскоре вернется на свое место.