В Друскиникай появился перевернутый дом

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ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 19:00
В прошедшие выходные в Друскининкай появилось новое развлечение — в самом центре курорта, у Вильнюсской аллеи, установлен перевернутый дом.
© Romas Sadauskas-Kvietkevičius

«Перевернутый дом позволит ощутить перевернутую верх дном жизнь», - обещает компания Miglius, которая осуществила задумку.

По словам кассирши, новый дом появился в выходные и будет радовать жителей и гостей курорта минимум до конца года.

Большая всего радости новое здание, конечно, принесло детям, а взрослые говорили, что собираются на его фоне сделать селфи.

«Друскининкай прославился усадьбой «Виюнеле», которая, как я слышал, скоро будет снесена, так что приятно полюбоваться на перевернутый дом», - пошутил вильнюсец Альбертас.

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