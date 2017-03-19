В детском доме – насилие и попытка самоубийства

В Казлу-рудском детском доме расследуют случаи возможного насилия и попытки самоубийства.

Двух воспитанниц детского дома доставили в психиатрическую больницу. 19 марта полиция сообщила, что одна девушка 2000 г.р. была доставлена в Вильнюсскую психиатрическую больницу, а другая ее ровесница - в Каунасскую психиатрическую больницу.

Кроме того, сообщалось, что 17 марта вечером в этом детском доме подросток 2001 г.р. рукой ударил по лицу девочку 2008 г.р. и душил девочку 2003 г.р. Пострадавшие в больницу не обращались, расследуют нанесение незначительного ущерба здоровью.