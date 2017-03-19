В детском доме – насилие и попытка самоубийства

 (3)
BNS
воскресенье, 19 марта 2017 г. 13:54
В Казлу-рудском детском доме расследуют случаи возможного насилия и попытки самоубийства.
© Shutterstock nuotr.

Двух воспитанниц детского дома доставили в психиатрическую больницу. 19 марта полиция сообщила, что одна девушка 2000 г.р. была доставлена в Вильнюсскую психиатрическую больницу, а другая ее ровесница - в Каунасскую психиатрическую больницу.

Кроме того, сообщалось, что 17 марта вечером в этом детском доме подросток 2001 г.р. рукой ударил по лицу девочку 2008 г.р. и душил девочку 2003 г.р. Пострадавшие в больницу не обращались, расследуют нанесение незначительного ущерба здоровью.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Финансист Вильнюсского окружного суда растратила почти 200 000 евро

Финансист Вильнюсского окружного суда растратила почти 200 000 евро
Невероятно, но финансист Вильнюсского окружного суда растратила почти 200 000 евро.

Избивший ребенка бывший полицейский ушел от ответственности (1)

Antrankiai
Бывший полицейский Лаздияй избивший живущего по соседству мальчика, избежал уголовной ответственности, поскольку с обидчиком мировое соглашение заключила мать пострадавшего.

В детском доме – насилие и попытка самоубийства (3)

В детском доме – насилие и попытка самоубийства
В Казлу-рудском детском доме расследуют случаи возможного насилия и попытки самоубийства.

Руте Мейлутите исполняется 20 лет (26)

Rūta Meilutytė
Рута Мейлутите, которую называют литовской золотой рыбкой 19 марта празднует свой день рожденья. Девушке исполняется 20 лет. По этому случаю DELFI предлагает взглянуть, как она изменилась за 7 лет своей профессиональной спортивной карьеры.

Скандал: Шакалене сказала, что подала проект, подготовленный соцдемами (25)

Dovilė Šakalienė
Скандальные поправки, которыми хотят заставить СМИ публиковать равное количество положительных и отрицательных новостей, были подготовлены по инициативе представителей Литовской социал-демократической партии в парламенте прошлого созыва.
Facebook друзья
Rambler's Top100