В "Атласе Холокоста" сказано, что в этом месте были расстреляны не только жители Реше, но и северных населенных пунктов Вильнюсского района (Майшяголы, Пабярже и др.). Евреев расстреляли 24 сентября 1941 г. недалеко от Науянеряй, в 7 км от Реше.

В Науянеряй евреев расстреляли литовцы – особый отряд приехал из Вильнюса, им помогала местная полиция и "белоповязочники". Всего убили 1767 евреев: 512 мужчин, 744 женщины и 511 детей.

За Бальсяй, если ехать в сторону Парка Европы, место убийства евреев сегодня найти не просто. Несмотря на то, что один великобританский фонд несколько лет назад установил указатели, они помогают не всегда: надо знать, где точно повернуть в лесу.

Регине, которая живет здесь 33 года, не раз доводилось показывать место убийства.

"Когда мама была жива, она много об этом рассказывала. Собирала детей и рассказывала, как все было. Была огромная яма, вели литовцы, русские, немцы, поляки, они расстреливали евреев и бросали в яму. Сначала стреляли, потом бросали, некоторых бросали еще живыми, там были и дети", – рассказала DELFI Регина.

По ее словам, сейчас сюда никто не ездит – это место найти непросто.

Она рассказала, что когда ее мать ходила к месту убийства евреев, всегда плакала. "Мои родители были очень жалостливыми, они любили евреев, мама говорила, какая разница, еврей или поляк - человек есть человек", – сказала Регина. По словам ее матери, евреи были очень хорошими людьми.

В прошлом году инициатор проекта "Здесь покоятся наши" Рута Ванагайте узнала об этом месте из "Атласа Холокоста", но нашла его только, расспросив местных и изрядно поплутав по лесу.

"В радиусе 20 км от Вильнюса есть 12 мест, где были расстреляны евреи, я думаю, каждый год людей надо приглашать в разные места. В нашем сознании есть только Панеряй, такое государственное место, куда ежегодно приезжают по расписанному сценарию, однако есть столько ест, где покоятся тысячи людей, а об этих местах никто не знает, поскольку они никак не отмечены. Думаю, такая гражданская инициатива имеет смысл", – сказала DELFI Ванагайте.

Он считает, что такая акция побуждает людей посетить подобные места в своих городах и деревнях, зажечь там свечи, положить камень и вспомнить, что там покоятся наши.

"Это место находится в Вильнюсе. Мы думали, что убивали в Панеряй, в концентрационных лагерях, что их убивала горстка выродков.

Они здесь лежат слоем в 4-5 человек, лежат родители в обнимку с детьми. Все с огнестрельными ранами, а некоторых детей зарыли живьем. Здесь лежат два национальных драматических театра", – сказала Ванагайте.

Надпись на литовском и идиш гласит: "Здесь IX 1941 20 гитлеровцев и их местные пособники убили 1767 евреев". Рядом с памятником – длинная, отмеченная камнями могила.

Кстати, установленный в 1971 г. памятник в прошлом году пострадал от рук вандалов – на нем было написано оскорбление в адрес евреев.

Поскольку 23 сентября День памяти геноцида евреев Литвы в этом году выпадает на субботу и верующие евреи в этот день празднуют шаббат, поэтому не могут участвовать в акции памяти, акция состоится 24 сентября, в воскресенье, в 17 ч.

Если ехать в Науянеряй по ул. Жалюю яжеру (со стороны Вильнюса), спуститесь с пригорка на ул. Еуропос парко. Там увидите указатель налево, сверните на ул. Науянерю Соду 8-ои. Проехав около 650 м, сверните направо (это будет 5-й поворот). поднимайтесь вверх до леса. Там увидите первый указатель. Проехав по лесной дороге в 500 м увидите и второй указатель. Справа стоит памятник. Будет отмечено есто для парковки.