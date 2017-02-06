В деле убитого в Кедайняй мальчика могут быть и другие подозреваемые

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ru.DELFI.lt
понедельник, 6 февраля 2017 г. 14:23
После скандала в Литве, вызванного убийством 4-летнего мальчика в Кедайняй, прокуроры выясняют, все ли сделала мэрия этого района для защиты ребенка от насильников, пишет rinkosaikste.lt.
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Каунасская окружная прокуратура расследует возможное не выполнение служебных обязанностей. Возможно, подозрения падут на сотрудников отдела защиты детей мэрии Кедайянйского района и их руковдоство.

Вице-мэр Кедайняйского района Ольга Урбонене информировала, что расследуют действия сотрудников мэрии. От более подробного комментария она отказалась, поскольку не располагает необходимыми данными.

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Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс подтвердил порталу rinkosaikste.lt, что расследуют действия чиновников Кедайняйского района.

По словам Валкавичюса, расследуют не действия конкретных людей, а выясняют, что не сработало, почему последствия привели к смерти ребенка. Пока подозрения никому не предъявлены.

Больше всего правоохрану интересует, почему семья, в которой рос мальчик, не находилась под наблюдением. Специалисты по защите прав ребенка получили информацию о том, что мальчика бил отчим и передали ее полиции.

Расследование было прекращено, но было решено наблюдать за семьей. Почему этого не делали - не известно.

Отдел по защите детей составил соответствующее распоряжение, но центр социальных услуг его не получил, т.р. оно где-то затерялось.

Почему это произошло, выясняет и рабочая группа созданная по распоряжению главы администрации мэрии. По словам вице-мэра Урбонене, данные внутреннего расследования будут переданы сотрудникам каунасской окружной прокуратуры.

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