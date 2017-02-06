В деле убитого в Кедайняй мальчика могут быть и другие подозреваемые

После скандала в Литве, вызванного убийством 4-летнего мальчика в Кедайняй, прокуроры выясняют, все ли сделала мэрия этого района для защиты ребенка от насильников, пишет rinkosaikste.lt.

Каунасская окружная прокуратура расследует возможное не выполнение служебных обязанностей. Возможно, подозрения падут на сотрудников отдела защиты детей мэрии Кедайянйского района и их руковдоство.

Вице-мэр Кедайняйского района Ольга Урбонене информировала, что расследуют действия сотрудников мэрии. От более подробного комментария она отказалась, поскольку не располагает необходимыми данными.

Главный прокурор Каунасской окружной прокуратуры Дарюс Валкавичюс подтвердил порталу rinkosaikste.lt, что расследуют действия чиновников Кедайняйского района.

По словам Валкавичюса, расследуют не действия конкретных людей, а выясняют, что не сработало, почему последствия привели к смерти ребенка. Пока подозрения никому не предъявлены.

Больше всего правоохрану интересует, почему семья, в которой рос мальчик, не находилась под наблюдением. Специалисты по защите прав ребенка получили информацию о том, что мальчика бил отчим и передали ее полиции.

Расследование было прекращено, но было решено наблюдать за семьей. Почему этого не делали - не известно.

Отдел по защите детей составил соответствующее распоряжение, но центр социальных услуг его не получил, т.р. оно где-то затерялось.

Почему это произошло, выясняет и рабочая группа созданная по распоряжению главы администрации мэрии. По словам вице-мэра Урбонене, данные внутреннего расследования будут переданы сотрудникам каунасской окружной прокуратуры.