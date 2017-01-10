В центре Вильнюса увеличится плата за парковку

Компания Вильнюсской мэрии Susisiekimo paslaugos информирует, что 11 января горсовет обсудит изменения к порядку парковки в центре столицы.

Горсовету предлагают изменить тарифы на парковку в двух зонах: в красной – с 0,9 до 1,5 евро в час, в синей – с 1,8 до 2,5 евро в час.

Намереваются также расширить синюю зону, включив в нее ул. Б.Радвилайтес, Исландиёс, Вильняус, Леиклос, Тоторю, Л.Стокос-Гуцявичяус, Пилес, Шв. Йоно, Доминикону, Бенедиктину, Лабдарю и площадь С.Даукантаса. Новые правила вступят в силу не раньше 1 февраля этого года.

Планируется, что собранные средства будут использованы для ухода за инфраструктурой паркинга и его улучшения. За счет вырученных средств также планируют финансировать систему общественного транспорта, улучшат велосообщение, обеспечат большую безопасность движения.

Горсовету также хотят предложить изменить и границы других зон. Проспект Конституции, ул. Линкмену, Львово включить в желтую зону (сейчас это зеленая зона) В Науяместисе зеленую зону расширят до ул. Панерю. На ул. Раугиклос и Шв. Стяпоно будет желтая зона.

Планируется также установить плату за парковку во дворах домов, находящихся в пределах платных зон, чтобы ограничить возможность парковки посторонних. Жители домов получат ясную и гибкую систему разрешений на парковку за доступную плату.