В центре Вильнюса будут следить за потоками велосипедистов

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ru.DELFI.lt
четверг, 23 марта 2017 г. 14:38
С апреля в центре Вильнюса будут следить за потоками велосипедистов. За движением велосипедистов будут следить на перекрестке проспекта Гедиминаса – ул. Швянтарагё – Т.Врублевскё. Надеются, что благодаря более точным данным можно будет не только прогнозировать потоки участников движения, но и обеспечить их безопасность.
Dviratininkai
© DELFI

"Каждый третий велосипедист в Вильнюсе ездит на велосипеде каждый день, а с наступлением теплой погоды число велосипедистов растет. Поэтому очень важно, чтобы не только велодорожки были качественными, но и движение безопасным для всех – от пешехода до велосипедиста", – сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.

По словам директора Susisiekimo paslaugos Модесты Гусаровене, с апреля осуществляется пилотный проект наблюдения за велосипедистами на перекрестке проспекта Гедиминаса – ул. Швянтарагё – Т.Врублевскё. Испробуют специализированную систему контроля, проект будет длиться несколько месяцев.

Специальное видеооборудование было установлено 20–21 марта. Проект планируют запустить с 1 апреля.

В Вильнюсе до 2018 г. планируют начать прокладку 50 км новых велодорожек.

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Dviratininkai
С апреля в центре Вильнюса будут следить за потоками велосипедистов. За движением велосипедистов будут следить на перекрестке проспекта Гедиминаса – ул. Швянтарагё – Т.Врублевскё. Надеются, что благодаря более точным данным можно будет не только прогнозировать потоки участников движения, но и обеспечить их безопасность.
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