В ботаническом саду цветут лириодендроны

В ботаническом саду университета им. Витаутаса Великого цветут лириодендроны, или тюльпанные деревья. В саду цветут два лириодендрона, которые вырастили из семян, собранных в 1950 г. с лириодендрона, растущего в Велюонском парке.

"Лириодендрон тюльпановый считают одним из древнейших в мире растений. Цветет лириодендрон в течение 3–4 недель", – рассказала младший научный сотрудник Аста Малакаускене.

Первый лириодендрон тюльпановый 250 лет назад описал шведский ботаник Карл Линней. В меловой период, 145,5–65,5 млн. лет назад существовало несколько растений этого рода, они были широко распространены в Северной Америке и Европе.

Лириодендрон тюльпановый выращивают не только в северном, но и в южном полушарии.

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