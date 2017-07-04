В ботаническом саду цветут лириодендроны

 (1)
ru.DELFI.lt
вторник, 4 июля 2017 г. 16:13
В ботаническом саду университета им. Витаутаса Великого цветут лириодендроны, или тюльпанные деревья. В саду цветут два лириодендрона, которые вырастили из семян, собранных в 1950 г. с лириодендрона, растущего в Велюонском парке.
Gelsvažiedis tulpmedis
© VDU Botanikos sodo nuotr.

"Лириодендрон тюльпановый считают одним из древнейших в мире растений. Цветет лириодендрон в течение 3–4 недель", – рассказала младший научный сотрудник Аста Малакаускене.

Первый лириодендрон тюльпановый 250 лет назад описал шведский ботаник Карл Линней. В меловой период, 145,5–65,5 млн. лет назад существовало несколько растений этого рода, они были широко распространены в Северной Америке и Европе.

Лириодендрон тюльпановый выращивают не только в северном, но и в южном полушарии.

Gelsvažiedis tulpmedis
Gelsvažiedis tulpmedis
В ботаническом саду цветут лириодендроны
Gelsvažiedis tulpmedis
© O. Motiejūnaitės nuotr.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве разрешили снимать, транслировать и фотографировать оглашение судебных решений

В Литве разрешили снимать, транслировать и фотографировать оглашение судебных решений
Сейм Литвы во вторник принял поправки к Закону о судах, которые позволяют снимать, транслировать и фотографировать оглашение судебных решений.

В Паланге аварийная ситуация: затоплен пляж (40)

Palangos paplūdimiuose – avarinė situacija
Находящийся сейчас в Паланге журналист посол DELFI в сфере туризма DELFI Ориюс Гасановас поделился фотографиями с затопленного в Паланге пляжа.

Представитель ОБСЕ: фейковые новости — это атака на журналистику (19)

Frane Maroevic
Наряду с актами насилия, запугиванием и преследованием журналистов, неразрешенной остается проблема привлечения к ответственности виновных в совершении подобных преступлений. Кроме того, одна из форм атак на журналистику — это появление фейковых новостей, об этом в интервью DELFI сказал Фране Мароевич, директор Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации

В ботаническом саду цветут лириодендроны (1)

Gelsvažiedis tulpmedis
В ботаническом саду университета им. Витаутаса Великого цветут лириодендроны, или тюльпанные деревья. В саду цветут два лириодендрона, которые вырастили из семян, собранных в 1950 г. с лириодендрона, растущего в Велюонском парке.

Опрос: две трети жителей Литвы опасаются военного конфликта на территории страны (32)

Kareiviai
По заказу страховой группы ERGO было проведено исследование, которое показало, что 68% жителей Литвы опасаются военного конфликта на территории страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100