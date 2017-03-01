В больнице скончалась избитая в Шяуляй 7-месячная девочка

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ru.DELFI.lt
среда, 1 марта 2017 г. 16:19
28 февраля врачи констатировали смерть мозга избитой в Шяуляй 7-месячной девочки. Полиция в среду утром еще не располагала этой информацией, но DELFI эту информацию подтвердила пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы матери и ребенка Зита Каткене. В среду, в 14.21 ч., была констатирована смерть девочки.
© Shutterstock nuotr.

В соответствии с правилами, после констатации смерти мозга, человека еще на 48 ч. оставляют подключенным к аппаратам, поддерживающим жизненные функции. Однако смерть мозга уже означает, что человек умер.

В среду после обеда шяуляйские врачи сообщили, что смерть мозга констатировали 24 часа назад. Врачи сомневаются в том, что это последствие болезни, вероятно, кровоизлияние в мозг произошло вследствие травмы.

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1 марта, в 14.21 ч., остановилось сердце младенца. Констатировали смерть, аппаратуру отключили.

Подозревают, что девочку избили ее 17-летняя мать и ее 24-летний сожитель.

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В больнице скончалась избитая в Шяуляй 7-месячная девочка
28 февраля врачи констатировали смерть мозга избитой в Шяуляй 7-месячной девочки. Полиция в среду утром еще не располагала этой информацией, но DELFI эту информацию подтвердила пресс-секретарь Шяуляйской республиканской больницы матери и ребенка Зита Каткене. В среду, в 14.21 ч., была констатирована смерть девочки.

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