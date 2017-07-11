В Бернардинском саду опасные качели - травмы получил не один ребенок

В Бернардинском саду – опасные качели. 10-летний мальчик сломал обе ноги - и это не первый случай (и даже не десятый или двадцатый).

"Не будьте равнодушными – делитесь информацией, предупредите друзей и знакомых, которые ходят с детьми в Бернардинский сад, а те, кто находится в саду, не пускайте на качели детей старшего возраста и предупредите их родителей, поскольку дети спускают ноги и, тормозя, упираются о землю – качели тяжелые и при торможении стопы упираются и выгибаются, кости не выдерживают. Еще одна просьба – соотечественники, достаньте пальцы из носа, хватит ругать власти, небольшие пособия и плохую погоду и сделайте что-нибудь САМИ ради себя и своих детей!

Когда ребенок получил травму, приехавшая врач скорой помощи сказала, что это уже не первый раз, когда дети на этих качелях получают травмы и даже в этот же день коллеги ездили к тем же качелям, тоже был зафиксирован перелом ноги. Так, черт побери, почему никто из врачей не сообщает Вильнюсской мэрии или другим ведомствам о небезопасных качелях в центре города, где ежедневно играют сотни детей, а качели там стоят 3-4 года.

Еще одна дама, сидевшая рядом с качелями весь вечер со своим ребенком, после несчастья заявила:

"На моих глазах это уже 5-6 перелом". Так что, ты раньше не могла предупредить родителей или детей? Ляг наконец, сама на эти качели и никого не пускай, чтобы дети не страдали, но..."

Советник мэра Александр Зубряков в фейсбуке прокомментировал ситуацию так - после проверки выяснилось, что качели неопасны, отвечают всем требованиям безопасности, однако по требованию жителей их заменят другими.

"Сегодня поступило немало вопросов о качелях в Бернардинском саду. Во-первых, очень сожалеем в связи с инцидентом. Я как отец двоих детей понимаю и сочувствую родителям. Специалисты уже ездили и осмотрели качели – они оборудованы с учетом всех требований безопасности и отвечают требованиям безопасности ЕС.

Качели предназначены для детей с 7 лет. Очень важно правильно кататься на них – нельзя кататься стоя, нельзя останавливать качели ногами. Чтобы в будущем качели не доставляли каких-то проблем, специалисты решат, чем их можно было бы заменить".