В Берлине обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля

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BNS
среда, 29 марта 2017 г. 20:13
В дипломатическом архиве Германии 29 марта 2017 года был обнаружен оригинал Акта о независимости Литвы от 16 февраля на литовском языке. Эту информацию BNS подтвердил профессор университета им. Витаутаса Великого Людас Мажилис.
© Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvas

"Рядом с немецким вариантом в деле был литовский вариант постановления со всеми 20-ю явно оригинальными подписями", - сказал BNS Мажилис.

По его словам, лист был сложен, что подтверждает, что его прислали по почте. Акт был подшит в дело в марте. Мажилис сказал, что заняться поисками акта его побудило приближение столетия со дня этого события.

"Всерьез и последовательно литовские ученые, вероятно, недостаточно интересовались этой немецкой линией. Я решил выяснить, какие в Германии есть архивы, насколько они доступны. Выяснилось, что каких-то ограничений нет. Я написал электронное письмо в Государственный архив Германии, написал, что меня интересует этот период и что именно меня интересует. Я получил список дел, в которые стоит заглянуть, что я и сделал. На это потребовалось лишь два дня", - сказал Мажилис.

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Акт 16 февраля - документ, который был составлен и подписан Советом Литвы под председательством Йонаса Басанавичюса 16 февраля 1918 года в Вильнюсе.

Акт в политическом архиве МИД Германии хранился в группе дел под названием "Будущее балтийских провинций: Литва".

По словам Мажилиса, в деле также найден акт о независимости от 11 декабря 1917 года с 19-ю подписями. В этом акте упоминалось о тесном союзе между Литвой и Германией.

"Мы рады, что именно в Германии, в архиве, удалось найти Акт 16 февраля. Я надеюсь, это даст дополнительный импульс для исследования того периода. Это хороший подарок к 100-летию восстановления государства", - сказал BNS посол Литвы в Берлине Дейвидас Матулёнис.

Оригинал акта был передан Басанавичюсу, но никогда не предавался огласке. О местонахождении его дубликата ничего не было известно с 1940 года, когда Литва была оккупирована СССР. До 1940 г. он хранился в архиве президентского дворца в Каунасе. Несколько лет назад в СМИ была информация, будто акт могут хранить родственники президента Антанаса Сметоны.

Концерн MG Baltic Дарюса Моцкуса предложил миллион евро за оригинал Акта 16 февраля 1918 года.

Berlyne surastas vasario 16-osios akto originalas
Berlyne surastas vasario 16-osios akto originalas
© Ambasados nuotr.
BNS
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