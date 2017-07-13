В Бельмонтасе рушится плотина

Разрушается не только гора Гедиминаса: после ливней рушится и плотина в Бельмонтасе. Социал-демократы призывают спасать плотину, однако Министерство охраны окружающей среды хочет ее снести. О помощи просят владельцы развлекательного комплекса Belmontas.

Парламентская фракция соцдемов 13 июля сообщила об обращении к премьер-министру Саулюсу Сквернялису, министру культуры Лиане Руоките-Йонссон и главе Вильнюса Ремигиюсу Шимашюсу в связи с разрушающейся плотиной. В сообщении сказано, что плотина разрушается с декабря 2016 года.

После того как из-за ливней уровень воды в реке поднялся больше чем на 1 м, ситуация стала критической, плотина вот-вот обвалится.

"Министерство охраны окружающей среды затянуло с вопросом восстановления плотины, даже хочет ее снести. Однако усилиями активных граждан плотина была спасена и внесена в реестр объектов культурного наследия", – указали соцдемы.

"Если бы не было плотины, не было бы этого комплекса – я бы его не строил. Пусть Министерство охраны окружающей среды покажет хоть один случай, когда подобные плотины были снесены в исторических местах, такого нет нигде в мире. Это уникальная местность", – сказал владелец комплекса Belmontas Анупрас Мишейкис.

По его словам, уже сейчас на берегах реки есть три оползня, неясно, кто должен устранять их последствия.

Владелец комплекса сказал, что готов вложить в ремонт плотины 50% и даже больше требующейся суммы. Плотина - символ этого места.

Управляющий комплекса Видмантас Луйза прибавил, что в результате значительных усилий плотину включили в реестр культурных ценностей.

"Вместе с тем это символ Павильнюсского регионального парка, пять месяцев велась борьба с Министерством охраны окружающей среды и другими, это отняло немало времени, после ливней уровень воды в реке повысился, плотина находится в аварийном состоянии", – сказал Луйза.

Он сказал, что не представляет, удастся ли восстановить плотину. Не так давно при помощи мешков с песком пытались изменить русло реки, но ливни сделали свое дело.

Представитель Министерства охраны окружающей среды Видмантас Грайчунас сказал DELFI, что плотину планировали убрать. Во-первых, она мешает миграции рыб, во-вторых, у нее нет хозяина.

"Я бы совсем не плакал, если бы плотина рухнула. Она мешает миграции рыб, в мире еще не придумали такой технологии, чтобы плотина пропускала всех рыб, эта не мешает только лососевым и то, если рыба небольших размеров, крупные рыбы не могут это препятствие преодолеть, кроме того, в этом месте они становятся легкой добычей браконьеров. Для рыб было бы лучше, если бы плотину убрали", – сказал Грайчунас.

Сейчас снести ее нельзя, поскольку она объявлена объектом культурного наследия.

"Это предместье Вильнюса создавалось как важная в хозяйственном плане часть города. Плотина, построенная 150 лет назад, была необходима для деятельности находившейся рядом мельницы, восстановленное мельничное колесо стало визитной карточкой этого места. Уже только поэтому не стоит сносить такое наследие, нужно постараться сохранить его, поскольку в Литве не много таких уникальных мест", – сказала заместитель директора Государственной службы охраняемых территорий Рута Башките.