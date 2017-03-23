В батальон НАТО в Литве прибыли голландские военные

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BNS
четверг, 23 марта 2017 г. 15:40
В создаваемый в Литве батальон НАТО прибыл голландский контингент – более 100 военных в четверг приземлились на базе военно-воздушных сил (ВВС) Литвы в Шяуляй, сообщило министерство обороны Литвы.
© DELFI / Domantas Pipas

В целом количество военных из Нидерландов, причисленных к международной боевой группе, будет около 250. Ранее они доставили вооружение, военное оборудование и технику - боевые машины пехоты CV 90, разведывательные транспортные средства Fennek, транспортные средства Boxer различного предназначения, бронированные машины ремонта и эвакуации.

В начале апреля планируются совместные военные учения германских и голландских военных на литовском полигоне в Пабраде.

В составе боевой группы батальона передового базирования НАТО в Литве уже дислоцированы 400 немецких военных, 100 бельгийских. Норвежские военные, которые также присоединяться к этой боевой группе в Литве, прибудут в мае.

В 2017–2018 годах в боевой группе передового базирования НАТО в Литве будут служить военные Германии, Норвегии, Голландии, Бельгии, Люксембурга, Хорватии, Франции - в целом около 1,2 тыс. военных.

Боевой группой батальона в Литве руководить Германия, ее же военные составляют основу группы.

BNS
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