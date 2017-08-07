В Балтийском море пройдут учения BALTRON

В учениях принимают участие военные единицы Литвы, Латвии и Германии, сообщает Министерство обороны.
Литовские военно-морские силы представлены штабным кораблём Jotvingis, противоминными кораблями Suduvis и Kursis, патрульными катерами Aukstaitis и Selis, поисково-спасательным судном Sakiai и портовым катером, а также командой подводных действий Военно-морских сил.
Латвийские ВМС представляют судно обеспечения Varonis и противоминный корабль Rusins, ВМФ Германии - минный тральщик Pegnitz.
В ходе морской фазы учений со вторника по пятницу в Балтийском море будут отрабатываться морские навыки: маневрирование кораблей, процедуры связи, артиллерийская перестрелка и защита от нападения надводных целей, поисково-спасательные учения, а также обучение защите от асимметричных угроз. Минные тральщики проведут процедуры поиска мин.