В ходе морской фазы учений со вторника по пятницу в Балтийском море будут отрабатываться морские навыки: маневрирование кораблей, процедуры связи, артиллерийская перестрелка и защита от нападения надводных целей, поисково-спасательные учения, а также обучение защите от асимметричных угроз. Минные тральщики проведут процедуры поиска мин.

Литовские военно-морские силы представлены штабным кораблём Jotvingis, противоминными кораблями Suduvis и Kursis, патрульными катерами Aukstaitis и Selis, поисково-спасательным судном Sakiai и портовым катером, а также командой подводных действий Военно-морских сил.

В Балтийском море пройдут учения BALTRON В понедельник в территориальных водах и особой экономической зоне Литвы в Балтийском море Литовских на этой неделе будут проходить ежегодные учения соединения военно-морских флотов стран Балтии (BALTRON) - BALTRON Squadron Exercise 17/2.

Погода: снова придет жара В начале недели в Литве ожидается сухая и солнечная погода, а к среде в страну придет жара, местами пройдут дожди с грозами.

Вице-министр: организаторы Granatos live возместят ущерб от пожара в Румшишкес Организаторы прошедшего в выходные фестиваля Granatos live возместят убытки, возникшие из-за пожара, во время которого в воскресенье ночью сгорели два здания Музея народного быта в Румшишкес, если после расследования выяснится, что пожар возник из-за деятельности фестиваля, по вине организаторов или участников, сказал вице-министр культуры, который назвал ущерб огромным.

Директор музея в Румшишкес: фестивалей здесь больше не будет Убытки из-з сгоревших зданий Музея народного быта в Румшишкес возместит фестиваль Granatos, сказала директор музея Виолета Рейпайте. По ее словам, после этого пожара фестиваль, скорее всего, больше не будет организовываться на территории музея.