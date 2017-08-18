В Балтийском море обезвреживают невзорвавшиеся мины

BNS
пятница, 18 августа 2017 г. 14:57
Два военных корабля Литовских ВМС и члены команды подводных действий примут участие в международной операции "Открытый дух 2017" в Балтийском море, в территориальных водах Латвии. Цель операции - поиск и обезвреживание невзорвавшихся мин.
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Операция начинается 18 августа и завершится 1 сентября. В ней примут участие около 90 литовских военных, сообщает Минобороны.

Ежегодно в литовских, латвийских или эстонских территориальных водах проводят поиск и обезвреживание мин, оставшихся после Первой и Второй мировой войны, в этом году операцию проводят в Рижском заливе.

Активная фаза обезвреживания приходится на 21 августа. В операции примут участие 15 кораблей и 6 команд подводников из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии, Франции, Норвегии, Бельгии, Великобритании и Канады.

Такие операции снижают риск для пароходства, рыболовства и другой экономической деятельности в странах Балтии. Операции проводятся с 1997 года.

В течение 20 лет было обнаружено и обезврежено 166 морских мин и других снарядов.

BNS
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