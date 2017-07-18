В Балтийском море нашли затонувшую в 1941 году советскую подлодку

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Газета.ру
вторник, 18 июля 2017 г. 16:24
В Балтийском море установлено место гибели советской подводной лодки С-10, которая пропала в июне 1941 года, передает «Интерфакс».
Baltijos jūros radiniai
© Vladas Žulkus

Экипаж лодки насчитывал 43 человека, командиром был капитан 3-го ранга Б.К. Бакунин.

Как сообщили в Музее Мирового океана, подлодка была обнаружена на глубине 65 м в 35 км от Клайпеды (Литва) — в том же районе, где в мае 2014 года нашли подлодку С-4.

Субмарину нашли участники совместной российско-литовско-латвийской экспедиции.

Советская подводная лодка серии IX-бис, С — «Средняя» С-10 23 июня 1941 года вышла из Усть-Двинска на боевое задание в море. В ночь на 28 июня от нее поступило сообщение: «Ухожу от погони. В 5.00 буду в Либаве». Спустя несколько часов от экипажа лодки пришло донесение без позывных, но по характеру работы ключом соответствовавшее почерку радиста С-10: «Терплю бедствие, нуждаюсь в помощи». На этом связь прекратилась.

Газета.ру
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