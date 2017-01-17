В академической среде оценили планы Сквернялиса: пустая трата времени

Новость о том, что в Литве должно остаться всего 5 государственных университетов, выступающие за качественное высшее образование встретили аплодисментами, однако их радость омрачила нерешительность правящих — предложения по поводу возможностей объединения ожидают от самих академических сообществ.

Хотя эта идея звучит довольно демократично и либерально, по поводу ее реальности есть сомнения. Философ, бывший министр образования и заместитель министра науки Нерия Путинайте на просьбу оценить призывы правящих к университетам предлагать проекты по объединению, описана в двух словах - это пустая трата времени.

Еще в 2009 году тогдашний министр науки и образования Гинтарас Степонавичюс высказывался за идею объединения университетов. Тогда же началась реформа образования, в рамках которой были выделены средства на оптимизацию сети высших школ. Однако даже спустя 8 лет результата как не было так и нет.

Тревогу вызывает и демографическая ситуация в стране. Если в этом учебном году договора на обучения с высшими учебными заведениями подписали 23 468 студентов, спустя 4 года потенциальных студентов будет всего 6 000. Такую назвал сам премьер-министр Сквернялись. Тем временем, университетов в данный момент насчитывается 14.

Например, если с Вильнюсским университетом в этом году договора подписали 3 373 студента, то с Шяуляйским — всего 2700 (217 из них — первокурсники).

По данным Центра наблюдения и анализа в области науки и высшего образования, число постоянных жителей в Шяуляйском районе сократилось на 25%, в Вильнюсе — на 5%, в Клайпеде — на 16%, в Паневежисе — на 23%, во всей Литве — на 17%.

Пугают также тенденции в Клайпедском унивеситете, куда в этом году поступило на 13% первокурсников меньше. Обучение здесь начали всего 566 студентов. Впрочем, представители университета уточняют ,что общее сокращение несколько меньше — на 9%. По их словам, вырос интерес к магистерской программе.

И, тем не менее, планы по объединению Н. Путинайте считает тратой времени по целому ряду причин.

"Во-первых, еще в 2010 или 2011 году университеты призывали к объединению. На это были выделены средства, насколько я помню, около 30 миллионов евро. Тогда стали появляться фиктивные инициативы, например, представляют намерения, но видно, что объединяться на самом деле не собираются, реальные инициативы были только две - одним учреждением стали Каунасский медицинский университет и Ветеринарная академия, объединились также филиал музыкальной академии в Каунасе с Университетом Витаутаса Великого", - вспомнила она.

По словам Н.Путинайте, серьезные дискуссии тогда велись между университетами Миколаса Ромериса и Литовским педагогическим университетом, была создана специальная рабочая группа, но позже планы по возможному слиянию были отброшены.

"А после этого никаких инициатив не было. Чаще всего это - естественные законы. Когда слияния происходят в других странах, даже если инициатива идет "снизу", они все равно тем или иным средством поощряются «сверху». Я вижу, что в нашей стране нет стимула. Что является самой большой проблемой литовских университетов? Нехватка лидерства. Работники администрации скорее настроены на краткосрочные цели, но они не видят того, где можно было бы говорить о будущем университетов», - сказала Н.Путинайте.

На прошлой неделе премьер Саулюс Сквернялис вместе с министром образования и науки Юргитой Петраускене представил журналистам в правительстве планы по реорганизации сети высших учебных заведений.

В исследовании, подготовленном Центром наблюдения и анализа в области науки и высшего образования, предлагается в рамках оптимизации сети высших школ оставить в Литве к 2025 году 3-5 университетов, а также одну или две художественных академии и Военную академию.

В Вильнюсе действовало бы два университета, одна или две художественные академии и Военная академия, в Каунасе предлагается оставить один или два университета, в Клайпеде - один университет или его подразделение, а в Шяуляй - подразделение университета или колледж.

Литовский президент Даля Грибаускайте поддерживает стремление правительства сократить число высших учебных заведений.