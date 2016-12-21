В Афганистан отправилась смена военных полицейских Литвы

В церемонии примут участие представители министерства, армии, близкие военных, прочие гости.

В Афганистан военные полицейские отправятся в конце января вместе с новой ротацией литовских военных в миссию НАТО "Твердая поддержка".

"В конце января 21 военный отправится в Афганистан на нашем военно-транспортном самолете Spartan. Он вернется из Афганистана с прежней сменой из 21-го военного", - сообщил капитан Объединенного штаба ВС Литвы Томас Пакальнишкис.

Миссия "Твердая поддержка", предназначенная для обучения военных и гражданских лиц, в 2015 году пришла на смену осуществлявшейся десять лет Миссии Международных сил содействия безопасности (ISAF).