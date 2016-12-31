В 2017 году будет меньше долгих выходных

В Новом, 2017 году будет меньше выходных. В этом году у нас было 6 долгих выходных, а в следующем будет всего 3.

Меньше, в общей сложности, в следующем году будет и выходных. Если в 2016 году из-за праздников мы не работали 9 дней, то в 2017 таких дней будет только 8.

К примеру, Новый год выпадает на выходные. Первый официальный выходной в 2017 году – 1 января – это воскресенье.

Поэтому первый дополнительный выходной в Литве будет только 16 февраля, День восстановления государства выпадает на четверг. С 11 марта дела обстоят хуже - День восстановления независимости Литвы в этом году - это суббота.

Первые долгие выходные выпадают в этом году на Пасху - Пасха будет 16 апреля, 17 апреля - второй день Пасхи (понедельник) в Литве также будет выходной.

Вскоре выпадет еще три выходных подряд, поскольку 1 мая в этом году - понедельник.

Правда, с Днем Ивана Купалы в 2017 году не повезло. 24 июня в Литве - суббота, значит дополнительного выходного не будет.

6 июля - День коронации Миндаугаса - в 2017 году выпадает на четверг, а 15 августа - Успение Пресвятой Богородицы - на вторник.

1 ноября в следующем году выпадает на среду. Зато сможем порадоваться долгими выходными в конце декабря. 24 декабря в следующем году выпадает на воскресенье, значит будет два дополнительных выходных - 25 и 26 декабря.

По нынешнему порядку, если праздники выпадают на выходные, то дополнительные выходные не полагаются – праздники "не переносят". Нет дополнительного выходного и тогда, когда между праздничным днем и выходным появляется всего один рабочий день.

Правда, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал DELFI еще в ноябре,что, по его личному мнению, должна быть возможность переноса праздничных дней.

Такой порядок действовал в Литве ранее. Тогда было больше долгих выходных, а за переносимые дни отрабатывали в субботу.

"Все зависит от каждого ведомства и организации. В бюджетном секторе, видимо, надо принять конкретное решение о назначении отпусков. В бизнесе я, скорее всего, склонен узаконить порядок, но детали тоже должны проявиться в ходе социального диалога – их должны включить в коллективные соглашения", – предлагает Сквернялис.

По словам Сквернялиса, обычно в дни, которые вклиниваются между выходными и праздником, снижается эффективность труда.

"Надо признать, что такие дни становятся своеобразными выходными на работе. Многие в этот день устраивают себе выходной, отпуск, их на работе не бывает", – заметил премьер. Поэтому он предлагает на законодательном уровне узаконить перенос выходных.

"Думаю это будет и экономия, и не будем обманывать себя, будто идем на работу, но ничего там не делаем. Я склоняюсь к переносу выходных", – поделился он личным мнением.

Всего в Литве 15 праздничных дней. По этому показателю Литва на втором месте в ЕС – мы отдыхаем почти больше всех. В других странах ЕС в среднем по 8-9 праздников-выходных. В среднем из-за одного такого дня бюджет не получает до 29 млн. евро.