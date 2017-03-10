Увольняется опрошенный в деле о коррупции судья

BNS
пятница, 10 марта 2017 г. 12:13
Фигурирующий в расследовании правоохранительных органов судья Верховного суда Литвы (ВСЛ) Викторас Айдукас уходит с должности.
Teismas
© AFP/Scanpix

В. Айдукас в пятницу вручил заявление об отставке председателю ВСЛ Римвидасу Норкусу, сообщил ВСЛ.

В заявлении В. Айдукас указывает, что его решение обусловлено "неоднозначными дискуссиями в общественном пространстве" после того, как 23 февраля этого года правоохрана начала расследование относительно главы отдела Вильнюсской окружной прокуратуры Риты Алюконене. В этом расследовании В. Айдукас был опрошен как специальный свидетель.

Прокурор подозревается в торговле влиянием в крупном масштабе. Правоохрана располагает данными о том, что она могла действовать во время рассмотрением ВСЛ так называемого "дела о черной бухгалтерии Партии труда".

Пока будет решаться вопрос об освобождении от должности, судья В. Айдукас дела рассматривать не будет. Он получил неоплачиваемый отпуск.

Решение об освобождении судьи ВСЛ от должности принимают сейм и президент.

BNS
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