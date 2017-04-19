Увеличатся зарплаты военных, улучшится их питание

Правительство Литвы 19 апреля одобрило инициативу в связи с увеличением суммы на питание военных с 6 до 8 евро и увеличением зарплат военным.

После того как на питание литовских военных будут выделять на 2 евро больше, их меню станет таким же, как у военных союзнических стран, до сих пор на питание литовских военных выделяли 6 евро в день, а на питание военных из союзнических стран - 8 евро. По словам министра обороны Раймундаса Кароблиса, это был один из факторов деморализации военных.

"Эта дискриминации была особенно заметна в тех местах, где одновременно находились литовские военные и военные союзнических стран", - сказал после заседания правительства Кароблис.

К новым стандартам в плане питания армия перейдет с 1 мая, будут составлены новые меню.

"Подготовили новые рецепты, питание улучшится, хотя и до этого больших жалоб не было", - сказал министр.

С 1 октября зарплаты военных увеличат на 5%.