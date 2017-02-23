Успасских: Партию труда кто-то хочет использовать для междоусобной борьбы

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BNS
четверг, 23 февраля 2017 г. 15:27
Партию труда (ПТ) кто-то хочет использовать для междоусобной борьбы, говорит почетный председатель этой партии и осужденный в деле "о черной бухгалтерии" ПТ Виктор Успасских, комментируя новейшее досудебное расследование о вероятной торговле влиянием.
Viktoras Uspaskichas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

"Расследование ведется не относительно ПТ, относительно прокурора. (...) Если где-то относительно чего идет расследование, то не относительно ПТ. ПТ кто-то хочет очередной раз использовать для междоусобной борьбы", - сказал в четверг В. Успасских.

Он сказал, что только от BNS узнал о проведении расследования, а фамилия задержанной прокурора из Вильнюсской окружной прокуратуры ему неизвестна.

"Фамилия (прокурора Риты Алюконене - BNS) мне неизвестна, она в нашем деле не участвовала. Мы не были знакомы с такой фамилией, поэтому мне сложно что-то комментировать. Решение суда - окончательное и обжалованию не подлежит. Кто там во что играет, кто там какое место хочет освободить, я не знаю", - сказал он.

Бывший председатель ПТ, европарламентарий Валентинас Мазуронис, в свою очередь, уверял, что в его бытность председателем партии было договорено не интересоваться ходом дела, чтобы не возникли подозрения в возможном влиянии.

"В то время, когда я был председателем ПТ, мы и я, как председатель - если помните, - придерживались позиции, что суды должны принять то или иное решение, а мы, как политическая сила, не должны вмешиваться и не должны даже комментировать и тому подобное", - сказал он BNS.

Он сказал, что не может строить никаких предположений на тот счет, что кто-то мог действовать у него за спиной.

В четверг представители Генпрокуратуры сообщили, что проводимое расследование относительно главы Первого отдела уголовного преследования Вильнюсской окружной прокуратуры Р. Алюконене связано с рассмотрением дела ПТ в Верховном суде (ВС).

По словам главного прокурора Департамента расследований организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинаса Йовайши, находящейся сейчас под арестом Р. Алюконене в четверг будут предъявлены подозрения в торговле влиянием в крупном масштабе. В деле в качестве специального свидетеля опрошен председатель рассматривавшей дело судейской коллегии ВС Викторас Айдукас.

Дело ПТ с кассационными жалобами в ВС в три заседания рассмотрела смешанная коллегия из семи судей отдела уголовных дел и отдела гражданских дел. Она объявила, что ПТ следовало судить в деле "о черной бухгалтерии" несмотря на то, что партия провела реорганизацию перед вынесением приговора судом первой инстанции.

ВС также объявил, что создатель ПТ В. Успасских, бывший лидер партии Витаутас Гапшис и бывший финансист партии Марина Люткявичене были обоснованно осуждены за обманное ведение бухгалтерского учета. Им были назначены денежные штрафы. Суд также подтвердил решение Апелляционного суда Литвы оправдать их по обвинению в мошенничестве.

BNS
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