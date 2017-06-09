Условия труда 60 000 работников ограничит только фантазия

В новом Трудовом кодексе разрешается отклонение от правил, если зарплата работника составляет не меньше двух средних зарплат (около 1200 евро "на руки").

Глава "Форума инвесторов" Рута Скирене считает, что эти работники могут сами договориться с работодателем об условиях труда.

Между тем адвокат профсоюзов Нериюс Касиляускас предлагает работником внимательно рассмотреть любые предложения, а лучше всего – обращаться к юристу.

По данным Департамента статистики, в конце 2016 года средняя зарплата в Литве составляла 812,8 евро "на бумаге", значит две средние зарплаты - это 1625,6 евро.

В октябре прошлого года в Литве было 57 324 работников, которые работали весь день и получали "на бумаге" 1600 евро.

1035 работников работали неполный день и получали "на бумаге" 1600 евро. Вместе это 58 000 работников, или 5% от всех работающих людей.

Кодексом предусмотрено, что не может быть отклонений от максимально допустимого времени работы и минимального времени отдыха, составления трудового договора, правил безопасности труда и требований к здоровью.

До сих пор Кодекс не позволял отклоняться от предусмотренных установок, если зарплата выше какого-то размера.

Касиляускас сказал, что то, какие установки кодекса можно будет не соблюдать - дело фантазии.

"Можно о многом говорить. Например, можно сказать, что об изменении графика будут предупреждать не за два дня, а за час. Это поле для творчества", – сказал он.

Адвокат сказал, что многие работодатели не хотели бы платить за работу в выходной день.

"В таком случае люди будут работать в выходной по графику, и двойную зарплату им платить не будут. Решение простое: указываешь, что график можно поменять за час, а в обмен предлагаешь большее выходное пособие. Может, ты даже не будешь увольнять человека, но и это пособие дороже не обойдется, по сравнению с тем, сколько сэкономит за счет неплатежа за работу в выходные", – сказал он.

Касиляускас призывал таких работников внимательно читать договор и предлагаемые изменения.

"И обращаться к адвокату, поскольку все можно завуалировать. Человек может и не понять, что кроется за конкретным предложением", – предупредил он.

Скирене сказала, что большая гибкость в случае с такими работниками была предложена потому, что считают, что они способны договориться об определенных условиях, отличающихся от положений ТК.

"За исключением тех, от которых нельзя отклоняться, – подчеркнула она. – Это значит - больше свободы, если тебе нужны определенные условия. Например, отпуск на время учебы в обмен на что-то, что нужно работодателю".

Собеседница сказала, что жизнь покажет, о чем будут договариваться работники с работодателями.

"Хотелось, чтобы хоть кто-то мог сам договариваться об условиях труда, не только в рамках кодекса или коллективных отношений", – сказала DELFI Скирене.

Она прибавила, что человек, зарабатывающий не меньше 1200 евро "на руки" уже меньше зависит от работодателя.

"Он меньше боится, меньше трясется за рабочее место. У него больше полномочий для переговоров", – сказала Скирене.

Новый ТК вступает в силу с 1 июля, но его еще должна подписать президент.