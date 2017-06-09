Условия труда 60 000 работников ограничит только фантазия

Глава "Форума инвесторов" Рута Скирене считает, что эти работники могут сами договориться с работодателем об условиях труда.
Между тем адвокат профсоюзов Нериюс Касиляускас предлагает работником внимательно рассмотреть любые предложения, а лучше всего – обращаться к юристу.
По данным Департамента статистики, в конце 2016 года средняя зарплата в Литве составляла 812,8 евро "на бумаге", значит две средние зарплаты - это 1625,6 евро.
В октябре прошлого года в Литве было 57 324 работников, которые работали весь день и получали "на бумаге" 1600 евро.
1035 работников работали неполный день и получали "на бумаге" 1600 евро. Вместе это 58 000 работников, или 5% от всех работающих людей.
Кодексом предусмотрено, что не может быть отклонений от максимально допустимого времени работы и минимального времени отдыха, составления трудового договора, правил безопасности труда и требований к здоровью.
До сих пор Кодекс не позволял отклоняться от предусмотренных установок, если зарплата выше какого-то размера.
Касиляускас сказал, что то, какие установки кодекса можно будет не соблюдать - дело фантазии.
"Можно о многом говорить. Например, можно сказать, что об изменении графика будут предупреждать не за два дня, а за час. Это поле для творчества", – сказал он.
Адвокат сказал, что многие работодатели не хотели бы платить за работу в выходной день.
"В таком случае люди будут работать в выходной по графику, и двойную зарплату им платить не будут. Решение простое: указываешь, что график можно поменять за час, а в обмен предлагаешь большее выходное пособие. Может, ты даже не будешь увольнять человека, но и это пособие дороже не обойдется, по сравнению с тем, сколько сэкономит за счет неплатежа за работу в выходные", – сказал он.
Касиляускас призывал таких работников внимательно читать договор и предлагаемые изменения.
"И обращаться к адвокату, поскольку все можно завуалировать. Человек может и не понять, что кроется за конкретным предложением", – предупредил он.
Скирене сказала, что большая гибкость в случае с такими работниками была предложена потому, что считают, что они способны договориться об определенных условиях, отличающихся от положений ТК.
"За исключением тех, от которых нельзя отклоняться, – подчеркнула она. – Это значит - больше свободы, если тебе нужны определенные условия. Например, отпуск на время учебы в обмен на что-то, что нужно работодателю".
Собеседница сказала, что жизнь покажет, о чем будут договариваться работники с работодателями.
"Хотелось, чтобы хоть кто-то мог сам договариваться об условиях труда, не только в рамках кодекса или коллективных отношений", – сказала DELFI Скирене.
Она прибавила, что человек, зарабатывающий не меньше 1200 евро "на руки" уже меньше зависит от работодателя.
"Он меньше боится, меньше трясется за рабочее место. У него больше полномочий для переговоров", – сказала Скирене.
Новый ТК вступает в силу с 1 июля, но его еще должна подписать президент.