Ушел из жизни актер Далюс Мертинас

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ru.DELFI.lt
четверг, 4 мая 2017 г. 13:17
В четверг сообщили печальную весть – на 56-ом году жизни ушел из жизни Далюс Мертинас. Эту информацию порталу LRT подтвердил друг покойного режиссер Саулюс Восилюс.
Aktorius Dalius Mertinas
© DELFI

Сообщается, что актер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Мертинас больше 10 лет боролся с коварным раком крови – лимфомой. Болезнь постоянно возобновлялась. От этой же болезни в 2010 г. скончался и президент Литвы Альгирдас Бразаускас.

Мертинас боролся с болезнью и старался избегать публичных мероприятий и внимания общества. В одном из интервью он признал, что после начала болезни в течение многих месяцев не получал никакой работы и ролей.

Во время улучшения состояния здоровья Мертинас неофициально работал консультантом онкобольных.

Актер родился в семье оперного исполнителя Альгирдаса Мертинаса и историка Эляны Мертинене. Его супруга – предприниматель Лайма Мертинене (дочь покойного президента Бразаускаса).

У актера трое детей - сыновья Доминикас и Миколас и дочь Лайма-Барбора.

Мертинас окончил Государственную консерваторию ЛССР, работал в Вильнюсском молодежном театре. Актер снимался в сериалах "Родня" и "Опасные чувства". Он также был участником телепроектов Lietuvos šokių dešimtukas, Žvaigždžių duetai.

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