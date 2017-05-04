Ушел из жизни актер Далюс Мертинас

В четверг сообщили печальную весть – на 56-ом году жизни ушел из жизни Далюс Мертинас. Эту информацию порталу LRT подтвердил друг покойного режиссер Саулюс Восилюс.

Сообщается, что актер ушел из жизни после тяжелой болезни.

Мертинас больше 10 лет боролся с коварным раком крови – лимфомой. Болезнь постоянно возобновлялась. От этой же болезни в 2010 г. скончался и президент Литвы Альгирдас Бразаускас.

Мертинас боролся с болезнью и старался избегать публичных мероприятий и внимания общества. В одном из интервью он признал, что после начала болезни в течение многих месяцев не получал никакой работы и ролей.

Во время улучшения состояния здоровья Мертинас неофициально работал консультантом онкобольных.

Актер родился в семье оперного исполнителя Альгирдаса Мертинаса и историка Эляны Мертинене. Его супруга – предприниматель Лайма Мертинене (дочь покойного президента Бразаускаса).

У актера трое детей - сыновья Доминикас и Миколас и дочь Лайма-Барбора.

Мертинас окончил Государственную консерваторию ЛССР, работал в Вильнюсском молодежном театре. Актер снимался в сериалах "Родня" и "Опасные чувства". Он также был участником телепроектов Lietuvos šokių dešimtukas, Žvaigždžių duetai.