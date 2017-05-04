Ушел из жизни актер Далюс Мертинас

Сообщается, что актер ушел из жизни после тяжелой болезни.
Мертинас больше 10 лет боролся с коварным раком крови – лимфомой. Болезнь постоянно возобновлялась. От этой же болезни в 2010 г. скончался и президент Литвы Альгирдас Бразаускас.
Мертинас боролся с болезнью и старался избегать публичных мероприятий и внимания общества. В одном из интервью он признал, что после начала болезни в течение многих месяцев не получал никакой работы и ролей.
Во время улучшения состояния здоровья Мертинас неофициально работал консультантом онкобольных.
Актер родился в семье оперного исполнителя Альгирдаса Мертинаса и историка Эляны Мертинене. Его супруга – предприниматель Лайма Мертинене (дочь покойного президента Бразаускаса).
У актера трое детей - сыновья Доминикас и Миколас и дочь Лайма-Барбора.
Мертинас окончил Государственную консерваторию ЛССР, работал в Вильнюсском молодежном театре. Актер снимался в сериалах "Родня" и "Опасные чувства". Он также был участником телепроектов Lietuvos šokių dešimtukas, Žvaigždžių duetai.