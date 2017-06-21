Усадьба Ильзенберга не может найти работника за 1000 евро

Усадьба Ильзенберга в Рокишкском районе ищет механизатора-бригадира, технолога мясной продукции и специалиста по уходу за птицей, которым предлагает зарплату в 1000 евро и дивиденды от прибыли.

Однако работников найти не получается: видно, летом большинство едет на такие работы за рубеж.

С началом лета студенты, молодежь и люди старшего возраста отправляются на сезонные работы, которые предлагают фермеры за границей: они собирают клубнику, апельсины, пропалывают грядки, зарабатывая себе на следующий сезон. Однако работа есть и в Литве.

1000 евро для молодежи - это зарплата-"мечта": в конце прошлого года был проведен опрос, который показал, что каждый третий из молодежи в возрасте 18–25 лет через 5 лет надеется на зарплату в размере 1000 евро и больше "на руки", а каждый 4-й – 2000 и больше.

"В усадьбе мы предоставляем место для жизни даже тем, у кого нет опыта работы. Стартовая зарплата 1000 евро и возможность заработать для человека с энтузиазмом плюс дивиденды", – сказал директор усадьбы Йонас Далис.

По его словам, за рубежом литовцы обычно работают больше 8 ч., а их работу не ценят. Нужно не забывать, что и расходы на проживание в другой стране выше – многие, заработав, хотят вернуться в Литву. Далис убежден, что заработать можно и в Литве.

В усадьбе сейчас работает больше 30 специалистов. Цель - сделать их одной семьей, которая управляет хозяйством. Компания уже в 2018 г. планирует работать прибыльно.

"Мы ищем любящих природу специалистов, которые не боятся мрачной осени и зимы. Работник птичника будет отвечать за выращивание экологической птицы.

Технолог мясной продукции должен разделывать туши и организовать работу цеха, а механизатор-бригадир – работать с техникой, организовывать работу и обрабатывать поля. Новым работникам предоставят место для проживания, возможность заработать, а при хороших результатах – прибыль за честно проделанную работу. Мы ориентированы на результат", – подчеркнул Далис.

Усадьба находится недалеко от латвийской границы, рядом с озером.

Усадьба появилась в 1515 г., в ней развивали биодинамическое хозяйство. Оно интересно своей историей, спецификой деятельности и местоположением, привлекает как пользователей экологической продукции, так и отдыхающих.