Украинские военные эксперты совершат наблюдательный полет над Литвой

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BNS
среда, 12 июля 2017 г. 18:00
Украинские инспекторы по вооружениям на оснащенном специальным оборудованием самолете совершат наблюдательный полет над Литвой, сообщило в среду Минобороны.
NATO jets
© DELFI / Orestas Gurevičius

Согласно сообщению, они будут таким образом проверять вооружения Литвы в среду и четверг, на основании Договора по открытому небу.

Этот договор предусматривает возможность при проведении наблюдений с воздуха убедиться в том, что страна соблюдает соглашения о контроле над вооружениями. Такие полеты выполняются во всех странах, подписавших Договор по открытому небу. Представители ВС Литвы тоже участвуют в такого рода полетах в зарубежных странах вместе с союзниками по НАТО.

Наблюдательный полет может осуществляться над всей территорией страны, за исключением мест, которые могут представлять угрозу для безопасности полета. Представители литовских ВС, которые во время полета будут находиться в самолете вместе с украинскими наблюдателями, обеспечат соблюдение гостями утвержденного маршрута полета и использование наблюдательного оборудования в соответствии с требованиями договора, указывает Минобороны.

В этом году это второй наблюдательный полет инспекторов по контролю вооружений над Литвой. В июне такой полет совершили военные инспекторы Швеции и США.

На этой неделе украинские эксперты по контролю над вооружениями уже побывали в Литве в соответствии с требованиями Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Они выезжали на военные полигоны Литвы, где заслушали сообщения офицеров об осуществляемой страной военной деятельности.

Немного раньше в этом году таким образом вооружения Литвы проверили белорусские и российские военные инспекторы. Представители Литвы, в свою очередь, проинспектировали воинские подразделения России и Украины.

BNS
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