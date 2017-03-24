Украинские общины критикуют решение показать в Вильнюсе фильм "Волынь"

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BNS
пятница, 24 марта 2017 г. 18:00
Украинские общины в Литве критикуют решение представителей кинофестиваля Kino pavasaris ("Киновесна") показать в этом году фильм польского режиссера "Волынь".
© Wikimedia Commons

По их мнению, фильм Войцеха Смажовского необъективно отражает историю польских погромов ("Волынская резня"), которые устраивали украинцы.

"Украинское общество Вильнюса и Ассоциация прибалтийских украинцев выражают несогласие с включением фильма "Волынь" в вильнюсский Kino pavasaris в этом году, потому что в нем демонстрируется односторонний, субъективный взгляд режиссера на болезненные для обоих народов - украинского и польского - события прошлого", - говорится в совместном заявлении организаций, распространенном в пятницу.

В ленте "Волынь" показаны события 1942 и 1943 годов, когда на оккупированной нацистами части Польши, в Волыни, украинские националисты устраивали польские погромы, получившие название "Волынской резни".

Представители фестиваля Kino pavasaris говорят, что "Волынь" решили показывать прежде всего из-за художественной ценности фильма. Эта лента была номинирована на получение наград в польском кино в 14-ти категориях, в 9-ти категориях она получила награды.

"Мы хотели позволить зрителям самим дать оценку посланию, которое несет фильм. Kino pavasaris, который проводится уже 22 года, взрастил критическое и интеллектуальное поколение зрителей - мы очень ими гордимся и полностью ими доверяем", - говорят организаторы фестиваля.

На Украине этот фильм не рекомендован к показу.

BNS
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