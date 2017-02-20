Уходящий с поста глава Центра реестра получит впечатляющее выходное пособие

20 февраля министр юстиции Милда Вайнюте встретилась с главой государственного Центра реестра Кястутисом Сабаляускасом.

Сабаляускас информировал министра о том, что намерен покинуть свой пост. Он будет освобожден от занимаемой должности с 31 марта 2017 г.

Представители министерства информировали DELFI, что пока окончательное соглашение об увольнении Сабаляукаса не достигнуто, пока Минюст рассматривает "заявление или предложение директора". Значит, пока неясно, о каком выходном пособии договорятся.

Если договор будет расторгнут по инициативе работодателя, то Сабаляускаса об увольнении должны предупредить за 4 месяца, поскольку до пенсии ему осталось меньше 5 лет.

Сабаляускас руководил Центром реестра с 1997 г, значит ему полагается выходное пособие в размере 6 средних зарплат, если он проработал 20 лет (5 зарплат, если проработал меньше 20 лет).

По данным Центра реестра, в последнем квартале 2016 г. средняя зарплата директора составляла 4365 евро ("на бумаге"). Кстати, это больше чем на 1000 больше, чем в 2015 году.

Значит, не считая компенсации за неиспользованный отпуск, теоретически Сабаляускас может получить выходное пособие в размере 10 средних зарплат (4 за сокращение срока предупреждения об увольнении и 6 за проработанное время). Итого около 43 600 евро "на бумаге".

"Пока ждем решения министра, точный размер компенсации не установлен, Центр реестра эту информацию не комментирует", – ответили DELFI представители центра.