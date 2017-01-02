Уходит директор, которого подозревают в избиении пятиклассницы

Директор Моколской основной школы Сигитас Вирбицкас, которого судят за избиение пятиклассницы, написал заявление об увольнении по собственному желанию. Такое заявление Мариямпольская мэрия получила 2 января.

Вирбицкас планировал уйти несколько недель назад, но потом передумал и забрал заявление.

"Он передумал, поскольку остаться его просили родители и коллектив. Сейчас написал и уходит", – сказала DELFI 2 января вице-мэр Ирена Лунскене.

В понедельник работу завершила и комиссия, которую возглавляла Лунскене.

"Нарушения есть, они зафиксированы – и по ТК, и по закону об образовании. Свидетельствовали и дети, были опросы, но пока суды не закончились, комментировать не хочу", – сказала она, отказавшись назвать выводы комиссии. По сведениям DELFI, комиссия предложила горсовету уволить директора.

Окончательное решение по делу директора примет горсовет.

DELFI напоминает, что, несмотря на то, что в отношении директора социал-демократа было заведено уголовное дело, он оставался на своем посту и вел уроки физкультуры. Только после того, как этой историей заинтересовался DELFI, на прошлой неделе мэр Мариямполе социал-демократ Видмантас Бразис временно запретил директору вести уроки физкультуры.

"Директор постучал в дверь раздевалки, моя дочь открыла дверь, он схватил ее и стал бить – за ухо вытащил в коридор, там толкал, бил лицом в стену, таскал за волосы. Мы ходили к врачу, конечно следов насилия не было, просто сильно покраснела кожа головы, болел лоб, ухо. А еще и психологическое унижение.

Сейчас девочка боится идти в школу, боится директора. Оказывается, мой ребенок - не первая жертва, мы выясняли и слышали, что он каждый год выбирает по одной жертве", – рассказала DELFI мать пострадавшей пятиклассницы.

Вирбицкас свою вину признал отчасти.