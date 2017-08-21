Удар по Босасу: просят сровнять с землей роскошный дом

Рядом с Вильнюсом, в окружении лесов, известный предприниматель Антанас Босас строит роскошный дом с двумя хозпостройками, однако над ним навис Дамоклов меч. Инспекторы обратились в суд с просьбой об упразднении разрешения на строительство. Если суд удовлетворит иск инспекторов, то все три постройки должны будут снести.

На карте Regia.lt видно, что строительство ведется в лесу. Однако по закону о лесе делать это запрещено. За это Босаса ждут серьезные неприятности. Кстати, на лестной земле выкопан и большой пруд - а это также запрещено делать.

Центр регистра информировал DELFI, что участок земли, находящийся в Вильнюсском районе, в деревне Аукштуоле, где ведется строительство, принадлежит Босасу.

Журналисты обратились в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству, а ее представитель Альбинас Кятурка сказал, что об этом инспекции известно с весны. Инспекторы установили, что строительство незаконное, поэтому обратились в суд с требованием о том, чтобы суд отменил действие разрешения на строительство.

В ходе расследования выяснилось, что разрешение на строительство 16 мая 2008 года выдала администрация мэрии Вильнюсского района. Кятурка заметил, что разрешение было выдано незаконно, поэтому 7 июля 2016 года инспекция обратилась в суд.

несмотря на это, журналисты DELFI зафиксировали, что строительство ведется полным ходом. Главное здание уже построено, осталась лишь крыша и внутренняя отделка. Практически достроены и баня с амбаром. Кятурка сказал, что Босас может продолжать строительство до вынесения решения суда.

Представитель мэрии Вильнюсского района Иоланта Гульбинович считает, что разрешение на строительство было выдано законно.

"16 мая 2008 г. Босасу было выдано разрешение на восстановление усадьбы (жилого дома из двух частей, амбара, бани) на основании действовавшего в то время постановления Nr. 1608 от 22 декабря 1995 г. Это постановление разрешает строительство на новых жилых домов (на месте стоявших прежде), а также реконструкцию имеющихся и строительство необходимых хозпостроек", - ответила редакции портала Гульбинович.

Однако она заметила, что сейчас судьбу дома Босаса будет решать суд.

Сам Босас сказал DELFI, что находит ситуацию абсурдной. "Как я это могу оценивать? Разрешение выдано в 2008 г., строительство подходит к концу. Тем более, речь идет не о строительстве, а о восстановлении усадьбы", – сказал он.

Босас понимает, что суд может требовать сноса построек. Однако он сказал, что в таком случае ему должны выплатить компенсацию. "Если будет принято такое решение, пусть сносят. Заплатят компенсацию и сносят. Раньше этот вопрос никого не озадачивал", – сказал предприниматель.

Он также сказал, что пруд в лесу ему разрешили выкопать сами лесничие.

"Мы ничего без разрешения не делали", – заверил собеседник.