"Я считаю, система образования изъедена раком бюрократии", – назвал он причину своего решения.

Он сказал, что его история – ничем не выделяется от истории многих учителей. Он сказал, что знаком с многими учителями, которые летом ездят на заработки за границу. Не исключение – и директора школ. К примеру, один из них летом работает таксистом в США.

"Я знаю женщину, которая уже 15 лет с другими коллегами ездит в Норвегию работать в хозяйстве. И всех их, около 20 человек, там всегда ждут. Работают по выходным и кассирами в торговых центрах, летом – еще где-то. Поэтому приходят потом на работу уставшие, а дети – отдохнувшие за лето, они отдыхали, посещали англии, мальорки. Ну, и кто ты для них после этого?", – вопрошал собеседник.

Работая водителем автобуса, Гинтарас зарабатывает больше 700 евро. Чтобы столько зарабатывать учителю, он должен работать в двух школах.

Правда, он признал, что на новом рабочем месте нередко вспоминает прошлые времена, например, когда слышит разговоры детей о школе. Учителем работает и его жена.

"1 сентября я работаю утром, все же охватывает чувство ностальгии. Дети едут, ты их везешь... Я думал, когда это пройдет? Не проходит. Если честно говорить, если бы я мог вернуться в школу, я бы вернулся", – не скрывал бывший учитель.

Поэтому 3 года назад, когда он ушел из школы, он обстоятельно все обдумывал, год он работал и учителем и водителем автобуса (по выходным).

"До этого 6 лет я работал без выходных, 7 дней в неделю работал – надо было помочь дочерям. Потом школу реорганизовали – из средней сделали основной, у меня осталось 10 часов. В евро зарплата была бы меньше 300 евро. Давили и другие 4 литуаниста: "У тебя хотя бы профессия есть, у нас ничего". Я проработал в школе 33 года, поэтому мог получить выходное пособие, я этим и воспользовался", – сказал Гинтарас.

Гинтарас сказал, что не хочет, чтобы зарплаты учителям повышали, по его мнению, достаточно вернуть их на докризисный уровень. Согласно подсчетам, из-за тогдашних перемен зарплаты снизились примерно на 40%.

"Пускай хотя бы это вернут и не называют это повышением – это восстановление справедливости. Говорят, за что учителям повышать зарплаты, если они работают до 13 ч.? Ничего подобного. Домой приносить еще столько же – литуанисты спать ложатся в полночь: 30 детей, 30 тетрадей, а еще и документы заполняешь", – сказал собеседник.

"Школы, к примеру, в Каунасе пустеют, в год на два класса меньше становится. Люди уезжают. В середине года смотришь, один, другой уже не появляются. Еще через 5 лет будет такая яма, что школы не заполнят", – сказал собеседник.

Он заметил, что скоро не будет не только учеников, но и учителей - молодежь в школу не идет.

"Когда уйдут люди моего поколения, знаете, даже за 2000 евро не Не каждый может работать учителем, и речь не идет о призвании или таланте. Главное - харизма. Говорят, придут умные люди. Хорошо, может, они умеют работать с какими-то приборами, но они и 2 недель в школе не продержатся, особенно с теперешними детьми", – убежден Гинтарас.

По словам собеседника, учителю работать сложно, поскольку нервное напряжение создают не только ученики, но также и их родители, администрация школы.