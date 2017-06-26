Учёные будут искать на дне Балтийского моря литовские суда

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BNS
понедельник, 26 июня 2017 г. 14:40
Учёные Клайпеды готовятся к поискам затонувших или потопленных в Балтийском море литовских судов, в их числе - первый военный корабль Литвы межвоенного периода Prezidentas Smetona.
© Mindaugas Milinis

Ожидается, что учебное судно "Brabander" Клайпедского университета отправится в путь в самое ближайшее время, сообщил BNS руководитель проекта Владас Жулкус.

Такую миссию университет проводит уже во второй раз.

"Наша задача - в первую очередь идентифицировать "Prezidentas Smetona" и другие корабли. Их координаты вроде бы известны, но в разных источниках они несколько отличаются, поэтому наша цель - проверить оба варианта. С нами отправятся два специалиста, которые при помощи приборов, имеющихся на вооружении Военно-морских сил Литвы, должны установить детали и идентифицировать их. (...) В том районе имеется несколько десятков судов, так что свои мы должны опознать по характерным деталям", - пояснил Жулкус.

"Шхуна "Brabander" займётся исследованиями в водах Эстонии. В ходе экспедиции мы постараемся идентифицировать не только корабль "Prezidentas Smetona", потопленный в 1945 г. - тогда он плыл под флагом СССР, но и гораздо меньшие торговые суда довоенного периода - "Panevezys", "Kretinga" и "Utena", - рассказал он.

Поднимать суда на поверхность не планируется.

BNS
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