Ученые: содержание ртути в Балтийском море может резко вырасти

В лаборатории университета было смоделировано влияние значительного увеличения объема осадков на биологию моря. Исследователи отмечают, что такое развитие ситуации может во много раз увеличить содержание ртути в Балтийском море.

Глобальное потепление климата приводит к росту объема осадков особенно в северных регионах. Дожди вымывают из почвы органические и питательные вещества, которые оказываются в водоемах. Это, в свою очередь, вызывает рост бактерий за счет растительного планктона.

По оценке ученых, при самом плохом сценарии, объем вымываемой из почвы органики достигнет в этом столетии 15-20%. Это означает, что содержание метилртути в животном планктоне, находящемся на самой низкой ступени пищевой цепочки, вырастет в 2-7 раз.

Исследователи считают, что вред от излишка ртути будет более ощутимым в прибрежных водах и озерах северных регионов. Одновременно с этим, на Средиземном море, в центральных районах США и в Южной Африке ситуация улучшится за счет снижения объемов осадков.