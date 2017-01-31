Ученые: содержание ртути в Балтийском море может резко вырасти

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rus.DELFI.lv
вторник, 31 января 2017 г. 10:27
Изменение климата может привести к увеличению объема осадков, которое, в свою очередь, приведет к тому, что из почвы будет вымываться все больше химикатов. К таким выводам пришли ученые шведского университета Уумая, сообщает Yle со ссылкой на Science Advances.
© DELFI / Karolis Bakūnas

В лаборатории университета было смоделировано влияние значительного увеличения объема осадков на биологию моря. Исследователи отмечают, что такое развитие ситуации может во много раз увеличить содержание ртути в Балтийском море.

Глобальное потепление климата приводит к росту объема осадков особенно в северных регионах. Дожди вымывают из почвы органические и питательные вещества, которые оказываются в водоемах. Это, в свою очередь, вызывает рост бактерий за счет растительного планктона.

По оценке ученых, при самом плохом сценарии, объем вымываемой из почвы органики достигнет в этом столетии 15-20%. Это означает, что содержание метилртути в животном планктоне, находящемся на самой низкой ступени пищевой цепочки, вырастет в 2-7 раз.

Исследователи считают, что вред от излишка ртути будет более ощутимым в прибрежных водах и озерах северных регионов. Одновременно с этим, на Средиземном море, в центральных районах США и в Южной Африке ситуация улучшится за счет снижения объемов осадков.

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