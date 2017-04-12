Ученые: поправки помогут сократить потребление, но станет больше неучтенного алкоголя

"Мы видим, что если применить абсолютно все средства, которые сейчас рассматриваются, не только те, которые утверждены, то можно сократить общее потребление алкоголя почти на одну пятую. (...) По сценарию, который одобрило правительство - ограничение часов торговли и запрет рекламы - в данном случае наша модель дает сокращение общего потребление алкоголя примерно на 7%", - сказал на пресс-конференции в среду председатель правления проводившего исследование общественного учреждения ESTEP Клаудиюс Манёкас.

По его словам, модель также показывает и несколько негативных эффектов.

"Например, в случае полного ограничения потребление легального алкоголя сократится на 29%, но потребление неучтенного, легально завезенного алкоголя увеличится на 120%, а нелегального алкоголя - на 30%. Потребление пива должно сократиться примерно наполовину, вина - примерно на треть", - сказал К. Манёкас.

Научное исследование по заказу Литовской ассоциации торговых предприятий провели консультанты общественного учреждения ESTEP.

В среду правительство на своем заседании одобрело рассматриваемые в парламенте поправки, которые ограничат возможности приобретения алкоголя и его рекламы. Минздрав предложил утвердить инициативу, чтобы алкоголь можно было купить только по достижении 20-летнего возраста (сейчас возрастной ценз составляет 18 лет).

Правительство на прошлой неделе рассмотрело эти выводы и предварительно утвердило, как и предложение разрешить торговлю алкоголем с понедельника по субботу с 10 до 20 часов, а по воскресеньям - до 15 часов (сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 часов всю неделю).

В частности, правительство неделю назад предварительно утвердило и полный запрет рекламы алкоголя.