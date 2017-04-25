Учения для политиков: как вести себя в кризисных ситуациях?

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BNS
вторник, 25 апреля 2017 г. 10:52
Во вторник министерство обороны Литвы совместно с американскими экспертами проводят симуляционные учения для политиков и представителей ведомств, ответственных за безопасность. Во время учений они будут учиться работать в кризисных условиях.
The Seimas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

"Эти учения направлены на симуляцию по определенным сценариям с привлечением тех, кто принимает политические решения - это правительство, сейм, президентская администрация - для того, чтобы укрепить наше реагирование на угрозы", - сообщил накануне учений BNS председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.

Сценарий учений станет известен только с их началом. В них примут участие министры обороны, иностранных дел, некоторые члены КНБО, советники президента, премьера.

Учения помогает организовать американский центр аналитики Atlantic Council.

Учения по работе в военных условиях в марте, после 20-летнего перерыва, были проведены в шведском парламенте, в них приняли участие несколько десятков политиков.

BNS
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Учения для политиков: как вести себя в кризисных ситуациях? (3)

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Во вторник министерство обороны Литвы совместно с американскими экспертами проводят симуляционные учения для политиков и представителей ведомств, ответственных за безопасность. Во время учений они будут учиться работать в кризисных условиях.

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