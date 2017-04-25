Учения для политиков: как вести себя в кризисных ситуациях?

"Эти учения направлены на симуляцию по определенным сценариям с привлечением тех, кто принимает политические решения - это правительство, сейм, президентская администрация - для того, чтобы укрепить наше реагирование на угрозы", - сообщил накануне учений BNS председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Витаутас Бакас.

Сценарий учений станет известен только с их началом. В них примут участие министры обороны, иностранных дел, некоторые члены КНБО, советники президента, премьера.

Учения помогает организовать американский центр аналитики Atlantic Council.

Учения по работе в военных условиях в марте, после 20-летнего перерыва, были проведены в шведском парламенте, в них приняли участие несколько десятков политиков.