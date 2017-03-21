Учебный год может стать длиннее не на две недели, а на месяц

21 марта в министерстве состоялась пресс-конференция, на которой директор Вильнюсского лицея Саулюс Юркявичюс призывал увеличить продолжительность учебного года на месяц.

"Если учебный год у нас будет на месяц больше, то посчитайте - 10 лет - это 10 месяцев, это дополнительный учебный год, это значит фундаментальную перемену в долгосрочном процессе", – сказал он.

"Пока предлагают продлить учебный год на 10-15 дней", – сказала министр. Она отметила, что пока не решили, как распределить дополнительные уроки.

"Есть много практических моментов. Я встречалась со школами Клайпедского региона, директор Нерингской школы сказал, что их дети и родители массово работают летом, такова специфика этого региона. Поэтому предлагаемые проекты, распределение этих дней, один из вариантов, что делать - увеличить время учебы за счет июня, августа, а может школа сама решит, как распределить эти дни в ходе учебного года", – сказала Петраускене.

На этой неделе начинаются консультации по данному вопросу.

Надеются, что увеличение продолжительности учебного года положительно скажется на качестве образования, снизит нагрузку на детей, у детей будет больше времени на усвоение материала.