Участники событий 13 января: авиационные бомбы, подземный ход из Сейма, колокол у башни

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ru.DELFI.lt
пятница, 13 января 2017 г. 10:56
Если в Москве Останскинская башня — символ империи, то вильнюсская телебашня — символ независимости. Участники январских событий в столице Литвы делятся своими воспоминаниями в репортаже Евгения Титова.

Ночь на 12 января 1991 года участник исторических событий, актер и телеведущий Андрюс Бялобжескис провел под вильнюсской телебашней. Он вспоминает, что у Москвы тогда были танки, а у Литвы — только мечта, однако за эту мечту она потеряла 14 человек.

«Конечно, было страшно. Все тут тогда сошлись - и русские, и литовцы», - вспоминает Андрюс.

В 1991 году Юозас Баршкетис был одним из лучших саперов и минировал подходы к Сейму на случай, если в результате вторжения россиян его придется взорвать. Он также показал секретный ход, по которому из парламента можно было бы тайно выйти. Однако, к счастью, крайние меры не потребовались.

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Участники событий 13 января: авиационные бомбы, подземный ход из Сейма, колокол у башни (31)

Участники событий 13 января: авиационные бомбы, подземный ход из Сейма, колокол у башни
Если в Москве Останскинская башня — символ империи, то вильнюсская телебашня — символ независимости. Участники январских событий в столице Литвы делятся своими воспоминаниями в репортаже Евгения Титова.

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