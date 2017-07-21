Участники "Миссии Сибирь" увидели на кладбище печальную картину

Путешествие в Иркутск для участников "Миссии Сибирь 17" началось еще в понедельник, 17 июля, но до цели они добрались только через несколько суток.

После перелета молодые люди добрались до Иркутска "потеряв" 5 часов (такова разница во времени), в окрестностях которого они будут приводить в порядок кладбища ссыльных.

Первая остановка – село Гадалей, сюда молодые люди ехали из Иркутска на автобусе.

Сам Иркутск – мрачный город, с разноцветными обшарпанными вывесками.

В селе приехавших встретили коровы и лошади, гуляющие просто по улицам.

Длина села – 8 км. По обе стороны главной улицы стоят уже полуразвалившиеся дома. Темные стены номов украшают лишь красочные оконные наличники или голубые заборы.

В эту местность больше всего литовцев привезли в марте 1949 года. Согласно подсчетам, там проживало около 70 литовских семей. Правда, отдельного их кладбища в селе нет, литовцев хоронили на одном кладбище с местными или ссыльными из других стран.

В 1989 г. в село приезжала команда экспедиция, которая привезла на родину останки нескольких десятков литовцев. С этого кладбища увезли и останки трагически погибшего в Сибири Повиласа Гражиса.

Картина, представшая перед глазами участников новой экспедиции, была печальной: четыре деревянных креста уже находились в плачевном состоянии – два лежали на земле, два других еще стояли, но под наклоном.

Места трех могил еще хорошо видны. Ясно и то, что останки троих ссыльных были вывезены – место могилы отмечено только рамкой, лежащей на лугу.

Молодые люди нашли необходимый для изготовления крестов материал – вернули к жизни не только старые кресты, но и сделали три новых, на которых появился металлический крест с фамилиями всех участников "Миссии Сибирь 17".

"Это невероятно, все сделали за один день: завтракали в Москве, затем перелет, шесть часов на автобусе и приведение в порядок кладбища", – делились впечатлениями члены команды.

В самом Гадалее литовцев уже давно не осталось, однако местные женщины, увидев приезжих, которые работают на кладбище, пришли посмотреть на них и пообщаться. "Здесь покоится молодой человек, который погиб трагической смертью", – рассказала одна из женщин, однако она не могла назвать ни имени, ни фамилии погибшего. Женщины не смогли вспомнить и имя другого мужчины, с которым одна из них долго переписывалась после того, как он вернулся на родину.

Жительницы села удивлялись тому, что молодые люди, не зная тех, кто погребен на этом кладбище, все равно (миссии уже 12 лет) приезжают сюда и восстанавливают кресты на могилах – не забывают о печальной истории своего народа.

Завтра участники "Миссии Сибирь 17" столкнуться с новым вызовом – еще одно село и кладбище.