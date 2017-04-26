Участники Марша живых: важно помнить и преступления, и подвиги

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BNS
среда, 26 апреля 2017 г. 19:50
Участники проведенного в Вильнюсе в память жертв холокоста Марша живых, утверждают, что нужно оценить, как преступления палачей, так и подвиги людей спасавших евреев.
Ceremony in Paneriai in 2011
© DELFI / Audrius Solominas

В среду участники марша прошли от железнодорожной станции в Панеряй до мемориала, это шествие проводится уже в десятый раз, в память о десятках тысяч евреев, которые шли по этому пути к своей смерти.

"Сегодня мы также отмечаем и благодарим лиц, которые, невзирая на свой собственный риск, жизни своих семей, спасали евреев. Мы благодарим их и склоняем головы", - заявил на церемонии посол Израиля в Литве Амир Маймон.

Глава международного департамента Американского комитета евреев Эндрю Бейкер отметил, что ответственность за преступления холокоста ложится на нацистов и сотрудничавших с ними лиц, однако обратил внимание и на ответственность советских властей, не сохранивших память о жертвах.

Он отметил, что на территории всего бывшего Советского Союза, в местах массовых захоронений лишь указано, что здесь захоронены "советские граждане, убитые немецкими фашистами", но не говорится, что это убитые евреи во время холокоста.

Участвовавший в шествии премьер Литвы Саулюс Сквернялис также подчеркнул, что важно помнить и о лицах, которые убивали евреев и остались безучастными к холокосту, и о тех, кто спасал евреев. По его словам, сегодня видны преступления против человечности, но важно чтобы было больше тех, кто хотел бы спасать и чтобы такая "массовая трагедия" не повторилась.

До Холокоста в Литве проживало более 200 000 евреев, а Вильнюс из-за его культурного и религиозного значения для евреев называли Северным Иерусалимом. Во время Холокоста было истреблено более 90% евреев Литвы.

BNS
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