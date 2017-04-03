Убийство в Гайженай: могла ли учеба за границей повлиять на психику?

Эгидиюса Анупрайтиса, который после учебы в Великобритании вернулся в Литву, подозревают в убийстве четырех членов семьи. Психическое состояние подозреваемого озадачивает следователей. Однако молодой человек не так давно получил разрешение на оружие, так почему никто не заметил, что с ним что-то не в порядке до ужасной трагедии? Ответ – в Литве нет координированной системы, обеспечивающей обмен информацией между ответственными ведомствами, пишет LRT.lt.

Мало того, желающие получить разрешение на оружие, могут солгать врачам, врачи признают, что проверка несерьезная. Психиатры в свою очередь утверждают, что эмигранты, даже временные, переживают психологическое потрясение и в чужой стране и на родине уже после возвращения. И такие потрясения - бич современной молодежи.

Эксперт в сфере криминальной психологии Илона Лауринайтите не берется оценивать причины трагедии, которая произошла в Гайженай (Каунасский район) - молодого человека подозревают в убийстве родителей, бабушки и дяди. Лауринайтите сама училась за границей и на опыте знает, с какими проблемами сталкиваются молодые люди за рубежом и после возвращения на родину.

"Если не знаешь, что делать, иногда сильный стресс может вызвать агрессию. Поскольку не знаешь, как реагировать, куда идти, человек в сильном стрессе может даже не понимать, что происходит вокруг", – сказала Лауринайтите.

26-летний Анупрайтис всю свою жизнь прилежно учился, на сайте Ливерпульского университета он писал, что покинул любимую страну, друзей, близких, поскольку хотел воплотить в реальность свою большую мечту – изучать химию и нанотехнологии. Однако в прошлом году он вернулся в Литву. Работать устроился охранником. Полиция проверяла его перед поступлением в охранную компанию и не нашла причины не выдать ему разрешения. Психиатры не заметили никаких отклонений в его психике.

"Состояние его здоровья отвечало требованиям, иначе полиция не выдала бы ему удостоверение охранника", – сказал гендиректор Ekskomisarų biurаs Арвидас Янушка.

Месяц назад молодой человек получил разрешение на приобретение оружия для самообороны. Департамент полиции получил справку от психиатров - никаких отклонений не заметили. На сегодняшний день литовские службы не могут проверить, не личился ли человек у психиатров за границей.

"Ну, разве что делать специальный запрос, но такого не делают", – сказал начальник отдела по выдаче лицензий Аудрюс Чупайла.

По официальным данным, в Литве выдано 168 408 разрешений на приобретение оружия. В прошлом году 20 человек были лишены этих лицензий, поскольку поступила информация от психиатров об изменении состояния здоровья. Все хранящие оружие люди каждых 5 лет должны проверять здоровье. Но врачи признают, что 15-20-минутные проверки ничего не значат. Психиатрам остается надеяться на честность пациента при заполнении вопросника.

"Они часто стараются обмануть, врут, что с ними все хорошо, заполняя тесты, пытаются и их обмануть", – сказал директор Вильнюсского центра психического здоровья Мартинас Марцинкявичюс, признав также, что у врачей нет возможности получать данные из-за границы.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис на этой неделе напомнил о том, что необходимо создать электронный реестр жителей, страдающих психическими заболеваниями. Данными этого реестра смогут пользоваться только врачи и правоохрана - но не все, а узкий круг. Однако врачи считают, что создание такого реестра может отпугнуть обращающихся за помощью людей, также это может быть нарушением прав человека и пациента. Председатель совета адвокатов Игнас Вегеле предлагает решать проблему так, чтобы не было пострадавших ни с одной, ни с другой стороны.

"Всегда, когда говорим о подобных документах, к международной конвенции прав человека подходим сквозь принцип пропорциональности в конкретном случае – ограничить определенные права одного человека ради пользы общества, не так ли?" – сказал адвокат.

По словам психиатра, пациенты должны понять, что ограничение на труд, ношение оружия или вождение касаются лишь небольшой части пациентов. 90% психических болезней не несут таких ограничений, поэтому нельзя боятся обращения за помощью.

"Это как с теми же полицейскими, которые часто спиваются. Они боятся, что не смогут работать, если пойдут к психиатру, единственное лекарство остается - алкоголь от стресса, депрессии и т.д. С этого идет путь вниз по наклонной, к самоубийству и др.", – сказал Марцинкявичюс.

Но он подчеркнул, что в последнее время появилась волна молодых людей, которые учились за границей, там пережили сильный стресс, чувствуют себя плохо. Это стало серьезной проблемой.

"Надо понять, что мы детей, которых обычно опекают родители, обычно в возрасте всего 18 лет, вдруг выбрасываем в совершенно чужое культурное пространство, где нет близких, где нет никаких связей с друзьями, с прочим. Давление огромное, ведь надо учиться, нередко надо заработать, наконец чего-то добиться, поскольку ради тебя родители работают, ты учишься, все родные возлагают на тебя надежду. Так дети не выдержав все это, часто возвращаются, не окончив учебу, доходит до психозов. Это огромная проблема в наше время", - сказал Марцинкявичюс.